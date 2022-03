Museu de Portimão também vai «À Descoberta do Turismo Industrial»

Atividades serão gratuitas mas sujeitas a inscrição prévia.

O Museu de Portimão integra a Rota Europeia do Património Industrial e, nesse sentido, está integrado no programa de atividades «À Descoberta do Turismo Industrial», que irá decorrer entre os dias 8 e 14 de abril na região algarvia, por iniciativa do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, através da realização de atividades que proporcionam a descoberta do património industrial ou da indústria viva que caracterizam e diferenciam os territórios portugueses.

Assim, nos dias 9 e 10 de abril o Museu de Portimão tem duas atividades agendadas. No dia 9, sábado, às 15h00, acontece uma visita guiada às suas instalações e zonas limítrofes, onde será dado particular enfoque à realidade fabril e social que aqui se encontrava instalada e a relação com a envolvente social e urbana.

No dia seguinte, 10 de abril, às 10h00, está previsto um passeio comentado na embarcação «Moira», pelas margens do rio Arade, durante o qual será abordada a evolução industrial e humana de Portimão e a sua ligação intemporal ao rio e ao mar.

Ambas as atividades são gratuitas, sendo necessária uma inscrição prévia. Dirigem-se a todos os interessados, incluindo as famílias que na semana em referência desfrutam das férias da Páscoa e que poderão usufruir de experiências autênticas e originais de turismo industrial, «tanto mais que a iniciativa pretende ser um momento privilegiado de contacto com os produtos e processos produtivos, distintos na tradição e na modernidade», explica o município de Portimão.

O turismo industrial foi uma das temáticas destacadas pelo Turismo de Portugal na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2022, tendo sido realizado em colaboração com a Rede Portuguesa de Turismo Industrial um workshop denominado «À descoberta do Turismo Industrial», visando dar a conhecer a oferta nesta vertente, com a partilha de experiências e know-how nacionais que confirmem a pertinência e procura deste produto, assim como estimular o desenvolvimento de programas turísticos passíveis de promoção e venda junto de turistas nacionais e estrangeiros.

Para a Câmara Municipal, «o Museu de Portimão assume-se, claramente, como um observatório permanente da evolução histórica e social da comunidade local e um laboratório de ideias para a produção de conhecimento e de salvaguarda do património cultural e das qualidades singulares da sua identidade, uma vez que ouvir a história da cidade narrada pela indústria é conhecer, compreender, valorizar a sua identidade e autenticidade».

Para ambas as ações, as inscrições deverão ser efetuadas através de e-mail ou pelo contacto telefónico 282 405 230.