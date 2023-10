Museu de Portimão recebe Roteiro INCoDe.2030 dedicado ao turismo

O Roteiro INCoDe.2030 – Capacitação Digital vai estar no Museu de Portimão no dia 10 de outubro, dedicado ao turismo.

O Roteiro INCoDe.2030 – Capacitação Digital vai estar em Portimão na terça-feira, dia 10 de outubro, com um programa dedicado ao turismo, que inclui a realização de alguns workshops.

A sessão terá lugar no Museu de Portimão, entre as 9h00 e as 16h00, e dará voz a iniciativas locais e a projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio da iniciativa nacional INCoDe.2030, cujo objetivo é contribuir para a promoção e capacitação das competências digitais em todos os estratos da sociedade portuguesa.

As boas-vindas aos participantes serão dadas por José Pedro Antunes, coordenador executivo do INCoDe.2030, e Álvaro Bila, vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, a que se seguirá a divulgação das iniciativas que fazem parte deste projeto.

Até ao final da manhã, o turismo dominará as atenções com a participação de alguns especialistas e perante um painel de convidados, entre os quais Ana Caldeira (Turismo de Portugal), André Gomes (presidente do Turismo do Algarve) e Nuno Bernardo (Confederação do Turismo de Portugal), ocupando as iniciativas locais os trabalhos na sessão da tarde.

Workshops paralelos

Em paralelo ao programa, terão lugar dois workshops destinados a estudantes do ensino básico e secundário, sobre o programa «Engenheiras Por Um Dia», que promove junto da comunidade feminina do ensino não superior a opção pelas engenharias e pelas tecnologias, desconstruindo a ideia de que são domínios masculinos.

Já o workshop «14:30 PTSOC & PSP | Desafios & Boas Práticas de Cibersegurança», visa contribuir para uma maior consciencialização e capacitação para a problemática, através da identificação dos principais riscos e ameaças da utilização do ciberespaço no contexto nacional e da partilha de boas práticas e comportamentos seguros na utilização da tecnologia e do digital.

As inscrições para o evento e para os workshops podem ser feitas aqui.

Desenvolvimento digital para todos

O Roteiro INCoDe.2030 está a percorrer todo o país, focado numa multiplicidade de temas e pensado num âmbito alargado para a promoção integrada do desenvolvimento digital, começando pela inclusão e a literacia digitais, sem esquecer a educação das novas gerações, desde a infância, e a qualificação da população ativa, além da especialização de pessoas licenciadas para ocuparem empregos digitais avançados e da própria investigação, de forma a converter o país num impulsionador efetivo dos novos desenvolvimentos digitais.

Informações complementares encontram-se disponíveis aqui.