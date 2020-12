Município enaltece título nacional do Clube de Ténis e Padel de Faro

Equipa sénior masculina sagrou-se campeã da 1ª Divisão Nacional de Ténis depois de bater, na final, a equipa do Clube Ténis do Porto por 3-2.

A Câmara Municipal de Faro emitiu uma saudação ao Centro de Ténis e Padel de Faro (CTPF), que esta semana se sagrou Campeão Nacional de Equipas Séniores Masculinos da 1ª Divisão.

Na final do campeonato nacional que decorreu, durante cinco dias, no Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis no Jamor, a equipa do CTPF derrotou a equipa do Clube Ténis do Porto por 3-2 no total dos cinco encontros disputados, ao longo de seis horas.

Antes, a equipa de Faro derrotou o Clube Escola de Ténis de Oeiras (CETO) por 5-0 e o Clube de Ténis da Foz também por 5-0, garantindo assim o acesso à final onde acabou por garantir o título nacional frente à equipa da Cidade Invicta.

A autarquia farense endereça assim «as maiores felicitações aos atletas que deram tudo para alcançar este título nacional – José Ricardo Nunes (capitão), João Graça, Francisco Silvestre, Tiago Pereira, Tiago Cação, Neils Desein, Zapata Moralles, Terence Das e André Nunes -, além dos restantes atletas, técnicos e dirigentes deste clube por onde já passaram mais de 15 mil praticantes e vários atletas que integraram as seleções nacionais desta modalidade».