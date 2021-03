Município e Misericórdia de Alcoutim unem-se para promover a saúde oral

Foi aprovada, na passada quarta-feira, dia 3 de março, em reunião de câmara, a celebração de um acordo de colaboração entre o a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim, visando o tratamento de munícipes na área da saúde oral.

No âmbito do programa de saúde oral, a autarquia de Alcoutim comprometeu-se a transferir para a Santa Casa da Misericórdia local uma verba de 10.000 euros, com o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar, na área da saúde oral, a população com baixos rendimentos.

Os munícipes serão encaminhados para as consultas através do Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação da autarquia, que contactará com os infantários, as escolas, os lares e centros de dia e população em geral, para proceder ao levantamento das necessidades de intervenção e das condições socioeconómicas dos agregados familiares.

Por seu lado, a Santa Casa da Misericórdia fica incumbida de garantir o tratamento dos munícipes.

Esta iniciativa vem complementar o serviço prestado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) «e que é insuficiente para dar resposta a todas as necessidades do concelho na área da medicina dentária», explica a edilidade liderada por Osvaldo Gonçalves.