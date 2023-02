Município e APAL promoveram Albufeira em Sevilha

Município de Albufeira e Agência de Promoção de Albufeira (APAL) concretizaram na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, uma ação de promoção conjunta em Sevilha.

O destino Albufeira esteve em destaque ao longo de um intenso dia de contactos que incluiu apresentações à imprensa, um workshop entre empresários e operadores, tendo terminado com um jantar de apresentação do destino. Esta ação teve o apoio do Consulado Geral de Portugal em Sevilha.

Este Dia de Albufeira teve início com uma apresentação à imprensa local e regional que incluiu a projeção de um filme promocional, entrega de diverso material e intervenções de representantes da APAL e do município.

A parte da tarde foi ocupada com um workshop organizado com vista a potenciar oportunidades de negócio. Estiveram presentes vários empresários de Albufeira que tiveram contactaram com agentes de viagens e operadores da região.

O dia terminou com um jantar final onde Albufeira esteve em destaque das mais variadas formas. A Associação de Barmen do Algarve e o chef Henrique Leandro apresentaram respetivamente, o cocktail de boas vindas e um menu de degustação onde não faltaram os vários produtos e sabores tradicionais.

Houve ainda lugar à projeção de um filme sobre Albufeira, intervenções de Cláudia Guedelha, vereadora da Câmara Municipal de Albufeira, Desidério Silva, presidente da APAL e Cláudia Boesch, Cônsul-geral de Portugal. O dia terminou com a atuação da cantora Filipa Sousa.

Ao longo do dia estiveram presentes jornalistas, entidades oficiais locais e regionais, agentes de viagens e operadores, representantes do Ayuntamento, Diputación de Sevilha, Prodetur (agência de inovação, promoção e desenvolvimento económico local) empresários e diversas associações empresariais com que Albufeira mantém contactos e relações.

Município de Albufeira e APAL agradecem aos empresários e parceiros que estiveram presentes nesta ação e deixam uma palavra de reconhecimento público à Cônsul-geral de Portugal em Sevilha, Cláudia Boesch, por todo a receptividade e empenho na organização deste importante evento integrado na estratégia de promoção de Albufeira para 2023.