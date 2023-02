Município e APAL promovem Albufeira «Destino de Emoções» em Sevilha

Município e APAL – Agência de Promoção de Albufeira divulgam destino antes das férias da Semana Santa em Espanha.

Empresários e município de Albufeira apresentam-se em Sevilha na sexta-feira, para promoverem Albufeira como destino de férias, dada a proximidade geográfica e das férias da Semana Santa dos espanhóis.

Este encontro será pontuado com um jantar, onde além dos empresários e representantes de Albufeira, estarão agentes de viagem e operadores andaluzes, bem como a Cônsul-geral de Portugal em Sevilha.

«Integramos a lógica das smart cities e como destino inteligente, urge também estar presente nos mercados que nos permitem conexões de serviços a fim de acompanharmos melhor as atitudes e comportamentos dos turistas», diz José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Assim, o município de Albufeira promove em Sevilha uma ação de promoção turística que visa promover Albufeira como destino de férias, neste que é um mercado de proximidade, numa antevisão de uma época em que os espanhóis procuram o Algarve em geral, e Albufeira em particular, para as férias da Semana Santa.

Trata-se de uma ação conjunta entre o Município de Albufeira e a APAL – Agência de Promoção de Albufeira, que engloba um jantar de apresentação do destino, com produtos tradicionais e com a colaboração da Associação Barmen do Algarve, antecedido de um workshop que vai reunir empresas associadas da APAL, com agentes de viagens e operadores espanhóis.

Nesta ação, além dos empresários de Albufeira, estarão ainda representantes do município de Albufeira, agentes de viagem e operadores andaluzes, bem como a Cônsul-geral de Portugal em Sevilha, Cláudia Boesch.

Estão presentes ainda representantes do Ayuntamento, Diputación de Sevilha, Prodetur (uma sociedade pública afeta ao conselho provincial de Sevilha que tem por objetivo a inovação, promoção e desenvolvimento económico local na Província de Sevilha) e diversas associações empresariais com que Albufeira mantém contactos e relações.

Esta promoção terá lugar no Consulado Geral de Portugal em Sevilha.

«Há aqui uma dimensão dinâmica que continuamos a perseguir quanto à marca Albufeira, destino de emoções. De momento, centramos as atenções também na imagem virtual da dimensão física de Albufeira, que acompanha todo o processo de compra, permanência e o momento pós-férias, diz José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

A nova direção da APAL acaba de criar um grupo de trabalho para alavancar uma maior dinâmica na promoção de Albufeira.