Município de VRSA lamenta a morte de José Militão

Figura de grande relevo do desporto no concelho.

O município de Vila Real de Santo António emitiu hoje uma nota onde manifesta «o mais profundo pesar» pela morte de José Militão, ex-atleta, ex-dirigente e treinador de atletismo, que faleceu ontem, domingo, dia 10 de julho, aos 78 anos.

A autarquia afirma que José Militão «será sempre recordado pela sua dedicação ao desporto, nomeadamente ao atletismo vila-realense, bem como à organização de provas que fazem parte da história do desporto da nossa terra, como as X Milhas do Guadiana, a Corrida da Baía de Monte Gordo, a Travessia do Guadiana, entre outras, tendo também participado em todas na qualidade de atleta».

O Militão, «como era popularmente conhecido», esteve no G.D. Pic-Nic desde a sua fundação, ainda na década de 60, quando o emblema participava em torneios populares de futebol. Já na década de 80, «foi o principal impulsionador do atletismo».

«Além da sua experiência no dirigismo, destacou-se sobretudo como treinador de inúmeros atletas formados no clube ao longo dos últimos 30 anos, tendo contribuído para a obtenção de vários títulos regionais e nacionais e sendo galardoado várias vezes pela Associação de Atletismo do Algarve», enaltece o município.

O corpo estará a partir das 15h00 horas desta segunda-feira na Casa Mortuária de Vila Real de Santo António e o funeral terá lugar esta terça-feira, dia 12 de julho, às 10h00.

À família enlutada e amigos, o Município de VRSA endereça «as mais sentidas condolências e uma profunda mensagem de solidariedade», subscrita também por toda a equipa do barlavento.