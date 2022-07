Município de VRSA faz requalificações em Monte Gordo e Manta Rota

Intervenções no Parque de Campismo de Monte Gordo e no passadiço da praia da Manta Rota.

O município de Vila Real de Santo António vai avançar com a requalificação do Parque Municipal de Campismo de Monte Gordo e do passadiço da praia da Manta Rota. As intervenções são efetuadas no âmbito do Fundo de Jogo, atribuído pelo Turismo de Portugal, e representam um investimento global de 185.115,82 euros.

Para a reabilitação do passadiço da praia da Manta Rota, o valor atribuído é de 71.505,19 euros, enquanto a empreitada do Parque de Campismo de Monte Gordo, numa 1ª fase, representa um investimento de 113.610,63 euros no âmbito do Fundo de Jogo, mais capitais próprios no valor de 76.424,37 euros.

A obra do passadiço, já a decorrer, visa a aquisição de materiais e a reparação dos troços que se encontram em piores condições, repondo os danos provocados quer pelo desgaste próprio da utilização, quer pelas situações de vandalismo pontual, que poderiam colocar em causa a segurança dos utilizadores.

Já a primeira fase da requalificação do Parque de Campismo de Monte Gordo engloba a renovação dos cinco balneários da infraestrutura, aumentando o conforto dos utilizadores e a qualidade dos serviços prestados neste equipamento municipal que é anualmente visitado por milhares de pessoas.

As empreitadas deverão estar concluídas até ao final de 2022. Tendo em consideração a elevada afluência de utilizadores durante a época balnear, prevê-se a interrupção dos trabalhos nos meses de julho e agosto.