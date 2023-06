Município de Vila Real de Santo António é «Amigo da Juventude»

O Selo de Município Amigo da Juventude foi entregue a Vila Real de Santo António, na categoria 4 estrelas, cumprindo sete dos nove critérios totais.

Vila Real de Santo António (VRSA) acaba de receber a distinção de «Município Amigo da Juventude», no III Encontro de Municípios Amigos da Juventude, promovido pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), com apoio da Câmara Municipal de Pinhel.

Em representação da Câmara Municipal de VRSA, o vereador com o pelouro do Desporto e Juventude, Álvaro Leal, recebeu a bandeira, o diploma e a certificação do «Selo de Município Amigo da Juventude», com 4 estrelas, correspondente a sete dos nove critérios necessários para a distinção.

A avaliação é feita pela FNAJ e validada por um comité constituído por um representante da FNAJ, um representante do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), um representante da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto, CES, e um representante da Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM).

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, juntou-se à iniciativa que decorreu no Centro Logístico de Pinhel, a 26 de maio, e que contou com cerca de 300 participantes, entre presidentes de autarquias, vereadores, técnicos municipais e jovens.

Dos 161 municípios da rede «Amigos do Ambiente», 35 receberam o diploma com a categoria 3 estrelas, 61 com a categoria 4 estrelas e 15 com a categoria de 5 estrelas, reunindo a totalidade dos critérios necessários.

A Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, fundada em 2020 pela FNAJ, é uma plataforma de contacto, pioneira na sua conceção e assente em três eixos: estratégias de políticas de juventude, boas práticas municipais e sinergias de políticas locais de juventude.

O seu principal objetivo é incentivar a implementação de medidas estruturantes, sustentáveis e articuladas com a estratégia e visão dos jovens.