Município de Tavira também se associa ao Dia Europeu Sem Carros

Tavira preparou um programa de atividades diversas no centro da cidade para assinalar o Dia Europeu Sem Carros, celebrado a 22 de setembro.

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal de Tavira associa-se às comemorações do Dia Europeu Sem Carros, na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, e organizou um programa que decorre, entre as 09h30 e as 18h00, no centro da cidade (Praça da República, Jardim do Coreto, Ponte Gilão) e junto ao Centro Escolar da Horta do Carmo.

A adesão a esta iniciativa visa sensibilizar para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades de modo a aumentar a qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, optando por alternativas de transporte menos poluentes como os transportes públicos e as bicicletas.

Em Tavira, serão encerradas ao trânsito a Rua da Liberdade, a Praça da República, a Rua dos Pelames, a Ponte do Gilão, a Rua do Cais e a Rua Jorge Corvo (troço entre a entrada da escola e o entroncamento com a Avenida Zeca Afonso).

Programa do Dia Europeu Sem Carros em Tavira:

09h30 -18h00

Jardim do Coreto, Praça da República e Ponte Gilão:

-Alterações climáticas – Um Planeta em mudança (Centro de Ciência Viva) – experiências de mesa;

-Energias renováveis – Alternativas para um futuro mais sustentável (Centro de Ciência Viva) – experiências de mesa;

-«O mundo da areia» (Instituto Português do Mar e da Atmosfera- IPMA) – visualização de areia, através do microscópio;

-Jogo da Glória gigante – (Empresa Municipal Taviraverde);

-Mobilidade em trotinetes (maiores de 16 anos) – (Superpedestrian);

-Rapel – (Bombeiros Municipais de Tavira);

-Atividades desportivas (Clube Vela de Tavira, Clube Ciclismo de Tavira e Espaço D’elite)

Passeio de comboio turístico (Delgaturis).

09h30- 12h30

Rua Jorge Corvo (troço entre a escola e a Avenida Zeca Afonso):

-Atividades destinadas aos alunos e promovidas pelo Agrupamento Dr. Jorge Augusto Correia;

16h00

Passeios de bicicletas, promovidos pela Associação de Pais do Agrupamento Dr. Jorge Augusto Correia e Kidical Mass

Partidas: Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia e EB2,3 D. Paio Peres Correia

Chegada: Praça da República.

Ainda no âmbito do Dia Europeu Sem Carros, estará patente, a partir das 17h00 de dia 22 e até domingo, 24 de setembro, no Mercado da Ribeira, a «Exposição Popup» da Kidical Mass.