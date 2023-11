Município de Tavira fez balanço da atividade desportiva no concelho

O município de Tavira reuniu com os clubes para apresentar a proposta de alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Desportiva.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi palco de uma reunião com os clubes desportivos, ontem, quinta-feira, dia 2 de novembro, com o objetivo de efetuar o balanço da atividade desportiva no município de Tavira (2022/23), assim como apresentar a proposta de alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Desportiva (RMAAD).

Atualmente, o município de Tavira conta com 50 clubes que desenvolvem atividade desportiva regular em modalidades como: andebol, andebol adaptado, atletismo, ballet, basquetebol, boxe, btt, ciclismo, cicloturismo, dança contemporânea, defesa pessoal, futebol, futebol de praia, futevólei, futsal, ginástica acrobática, ginástica artística, hip hop, ju-jitsu, karaté, kickboxing, natação, netball, patinagem artística, pesca desportiva, petanca, ténis, tiro, tiro com arco, trampolins, trialto e vela.

«Ciente da importância da prática desportiva para a saúde física e mental», a Câmara Municipal de Tavira «apoia, regularmente, os clubes no exercício da sua atividade, nomeadamente, em termos de cedência de instalações desportivas e de transportes municipais, bem como em relação a apoios financeiros, logísticos, bens e materiais para eventos, apoios financeiros para a promoção da prática desportiva, para manutenção de infraestruturas e para a participação de atletas em provas nacionais e internacionais», refere a autarquia.

Todo este apoio resultou para o município de Tavira, desde o início deste ano, num investimento de €769.953,43, tendo-se verificado, em 2022, um apoio total de €779.568,52.

A autarquia apresentou, também, no decorrer da reunião, a proposta de alteração ao RMAAD, com o intuito de envolver os clubes desportivos neste processo.

Com esta medida, pretende-se dar cumprimento às novas imposições procedimentais de forma a clarificar o processo de atribuição de comparticipações financeiras, materiais e logísticas e garantir um apoio transparente, justo, isento e equilibrado às atividades desportivas.

Além disso, visa direcionar os apoios às necessidades atuais do associativismo desportivo, uma vez que o atual regulamento data de 2010, assim como simplificar e clarificar o processo de candidatura por parte dos clubes desportivos e a respetiva avaliação e atribuição dos apoios por parte do município.

Por fim, o município de Tavira quer também aproximar às exigências atuais as regras e os critérios utilizados na avaliação das candidaturas.

Esta proposta de alteração ao RMAAD, quando finalizada, será submetida à aprovação da Câmara e Assembleia Municipais.