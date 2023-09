Município de Tavira define Plano de Promoção de Atividade Física

A iniciar em outubro e a decorrer até junho de 2024, a autarquia de Tavira acaba de definir o Plano de Promoção de Atividade Física do concelho.

A Câmara Municipal de Tavira celebrou com a Casa do Povo de Santo Estêvão, o Clube de Vela de Tavira, o Tavira Natação Clube, o RIA – Aqua Clube e o Clube Bike Team Tavira uma parceria tendo em vista a implementação do Plano de Promoção da Atividade Física do concelho de Tavira – «Todos em Movimento» (PPAF – TM), através de quadros técnicos na área da educação física e desporto.

O Plano, a decorrer entre outubro deste ano e junho de 2024, resulta num investimento de 142.110,00 € e visa dar resposta às orientações firmadas na Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar.

Neste contexto, e de forma a coordenar todos os projetos e fazer o aconselhamento e encaminhamento da população, existe o Gabinete Municipal de Promoção da Atividade Física do Concelho, a funcionar no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho.

Os projetos, gratuitos e diversificados, abrangem públicos com faixas etárias distintas, designadamente:

-«Crescer em Movimento»: crianças e jovens, entre os três e os 17 anos. Este integra o projeto «Infantários em Movimento», nas instalações dos estabelecimentos escolares e destina-se a crianças entre os três e cinco anos. Engloba ainda o «Move-te na Escola», que abrange todos os alunos do 1º Ciclo. Já o «Desportiv@mente» é direcionado a crianças e jovens acolhidos em instituições de solidariedade social do concelho;

-«Põe-te a Mexer»: adultos dos 18 aos 55 anos. Inclui os projetos «Gimnasticando» (aulas bissemanais de ginástica de manutenção e aeróbica, nas freguesias) e «XutosN’Bola» (grupos informais de futsal e utilizadores das instalações desportivas municipais. Destaque, este ano, para a modalidade «Netball» que é praticada, essencialmente, por elementos do sexo feminino oriundos da comunidade estrangeira residente no concelho);

-«Viva +»: adultos com mãos de 55 anos. Inclui o «ActiveSenior» (aulas bissemanais de ginástica de manutenção em todas as freguesias e gerontomotricidade administrada nos lares e centros de dia) e o «Hidro Sénior» que proporciona atividades de hidroginástica, nas Piscinas Municipais;

-Atividade Física e Saúde: populações especiais com necessidades na área da saúde. Agrega o projeto «Atividade Física Adaptada» (cidadãos portadores de algum tipo de deficiência. É desenvolvido em colaboração com a Fundação Irene Rolo e passa pela prática de atividades aquáticas e expressão físico-motora, assim como boccia) e GATO (em colaboração com o Grupo de Ajuda a Toxicodependentes é direcionada a esta população e inclui atividades físicas e desportivas indoor e outdoor).

Em parceria com o ACES Sotavento existem ainda os projetos «Diabetes em Movimento» (programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2. As sessões decorrem três vezes por semana, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho).

Incluiu-se também o Programa de Reabilitação Respiratória de Proximidade – PRRP, desenvolvido em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o município de Tavira com vista a melhorar a qualidade de vida das pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. As sessões decorrem três vezes por semana, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho).

Já o «Combate à Obesidade» destina-se a utentes, om mais de três anos das Unidades Funcionais do ACES Sotavento. Em articulação com o município de Tavira é feita a avaliação da condição física, aconselhamento e encaminhamento para a prática da atividade física).

Os projetos «Todos a Caminhar» e «Tavira ConVid’a Pedalar» são transversais a todos os programas, sendo que o primeiro consiste em marchas corridas semanais e abrange todas as freguesias, e o segundo inclui passeios guiados em bicicleta BTT, abarcando, igualmente, todas as freguesias.

Ao dinamizar este Plano é objetivo da edilidade, juntamente com as diferentes entidades parceiras, «baixar os níveis de inatividade física, em todo o ciclo de vida, e proporcionar uma oferta desportiva diversificada e gratuita», afirma a autarquia.

Os horários para qualquer um dos projetos do Plano de Promoção de Atividade Física do concelho de Tavira serão disponibilizados em breve.