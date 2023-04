Município de Tavira celebra quadra com Concerto de Páscoa e procissões

O município de Tavira encontra-se a celebrar a Semana Santa, sendo que o destaque vai para o Concerto de Páscoa, no domingo, com a Orquestra do Algarve.

As celebrações quaresmais no município de Tavira integram diversos momentos, dos quais se destacam as procissões do Triunfo em Domingo de Ramos, que se realizou no dia 2 de abril, do Enterro do Senhor (dia 7), assim como o Concerto de Páscoa, marcado para domingo, dia 9.

No passado Domingo de Ramos, pelas 17h00, a Procissão do Triunfo teve partida da Igreja do Carmo e contou com a organização da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo.

Tratou-se de uma procissão composta por vários andores de talha dourada, os quais descreveram a vida de Cristo, desde o Monte das Oliveiras até à sua morte.

Existem registos que dão conta que esta manifestação religiosa já se organizava no ano de 1789, pela Ordem Carmelita da cidade de Tavira.

A Via Sacra está marcada para hoje, quarta-feira, no dia 5 de abril, pelas 21h00, a partir da Igreja de São Francisco, num percurso composto por várias estações, na freguesia de Tavira.

O momento tem como objetivo meditar na paixão, morte e ressurreição de Cristo. É o reviver, através de um caminho espiritual, dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo na terra.

Já na Sexta-feira Santa, dia 7 de abril, vai ser possível assistir, na Igreja de Santiago, pelas 15h00, à Celebração da Paixão.

Segue-se a Procissão do Enterro do Senhor, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Tavira, pelas 21h00, a partir da Igreja da Misericórdia.

Este é um ato religioso que foi estabelecido, em Portugal, nos séculos XV e XVI, passando a integrar as celebrações tradicionais da Semana Santa.

Por sua vez, a Igreja de Santiago vai acolher, no sábado, dia 8 de abril, às 20h00, a Vigília Pascal.

No dia seguinte, Domingo de Páscoa (9 de abril), tem lugar, pelas 10h00, com partida da Igreja de São Paulo, a Procissão da Ressurreição. Decorrem também, no mesmo dia, as Eucaristias Pascais: Igreja de São Paulo (09h00) e Igreja de Santiago (11h00 e 18h00).

As celebrações encerram, pelas 18h30, na Igreja do Carmo, com o Concerto de Páscoa pela Orquestra do Algarve, sendo que a entrada é livre.