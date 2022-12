Município de Silves oferece ambulância aos bombeiros de Messines

Os bombeiros de Messines acabam de receber uma ambulância dotada de equipamento, oferecida pelo município de Silves, num investimento de 67 mil euros.

A Câmara Municipal de Silves ofereceu uma ambulância de socorro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, num investimento que ascendeu a 67 mil euros.

A viatura, «dotada de equipamento e condições avançadas», segundo a autarquia, permite à Corporação de Bombeiros «melhorar a sua capacidade operacional e proporcionar um serviço de maior qualidade na prestação do socorro à população».

A cerimónia de entrega das chaves da ambulância contou com a presença de Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, António Pedro Mealha, vice-presidente da direção da Associação Humanitária e de dois representantes dos bombeiros.

Este investimento municipal integra-se na estratégia de reforço gradual do apoio às Corporações de Bombeiros do concelho de Silves, política desenvolvida desde 2014 a esta parte, tendo em consideração que «os bombeiros são a mais importante organização de proteção e socorro do país, assumindo um papel central no Sistema de Proteção Civil», justificam.