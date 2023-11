Município de Silves elabora Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Até dia 22 de novembro, o município de Silves convida «toda a população» a colaborar na criação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.

A Câmara Municipal de Silves encontra-se a elaborar o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS de Silves), com enfoque na melhoria das condições de mobilidade urbana no território municipal, visando a qualificação dos aglomerados urbanos das várias Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho.

Este é um instrumento estratégico de planeamento das políticas públicas no domínio da mobilidade urbana e da sustentabilidade, que permite não apenas identificar, analisar e sistematizar concretamente as debilidades e constrangimentos à circulação no território municipal, como também elencar e programar um conjunto de intervenções de diferentes escalas (desde uma abordagem inter-freguesias até à definição de intervenções de micro escala na linha do urbanismo tático) e alcances (tais como os sentidos de trânsito, as barreiras arquitetónicas, a segurança rodoviária, o estacionamento, os modos ativos, a logística urbana e a mobilidade elétrica).

Trata-se, assim, de um instrumento de planeamento municipal operativo, programático, participado e dinâmico que, atendendo à realidade municipal, se desenvolve em linha com o Quadro Europeu para a Mobilidade, a Lei de Bases do Clima, o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o VAMUS – Mobilidade Urbana Sustentável no Algarve e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre outros..

No âmbito do procedimento de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Silves, a participação da população «assume-se como condição do sucesso da sua implementação, pelo que se convida toda a população a participar ativamente neste processo», de 7 a 22 de novembro de 2023, enviando sugestões, observações ou quaisquer informações consideradas relevantes por e-mail (dogu.ordenamento@cm-silves.pt), utilizando para o efeito o formulário disponível aqui

Sendo que, no próximo dia 22 de novembro de 2023, pelas 21 horas, na FISSUL, em Silves, será dinamizada uma sessão pública de participação, para qual se convidam todos os interessados, devendo para o efeito proceder à sua inscrição, até ao dia 20 de novembro de 2023, por e-mail (dogu.ordenamento@cm-silves.pt).