Município de Silves disponibiliza apoio financeiro a 72 associações

No âmbito dos quatro programas de apoio da autarquia, o município de Silves assinou os contratos-programa para apoio a mais de 70 coletividades.

Os Paços do Concelho do município de Silves acolheram na passada terça-feira, dia 6 de junho, a sessão anual de assinatura de 90 contratos-programa com 72 instituições (associações, coletividades, clubes), no âmbito dos quatro programas de apoio da autarquia, destinados a instituições sediadas no concelho que desenvolvem um trabalho de proximidade com a comunidade nas áreas do desporto, cultura, intervenção social e juventude.

Estes contratos-programa preveem, além do apoio logístico às instituições, a atribuição de um apoio financeiro da autarquia que, este ano, tem um valor máximo previsto de 473.143,64 euros.

Na cerimónia, Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, congratulou as instituições pelo esforço e trabalho que têm vindo a desenvolver em conjunto com a autarquia.

O apoio financeiro ao associativismo local, constitui-se, para o município de Silves, «como uma importante alavanca ao funcionamento das instituições do concelho, tendo como principal objetivo permitir que estas possam continuar a desenvolver as suas ações em prol da sociedade», afirmam.

É de realçar que, comparativamente aos anos transatos, há um acréscimo nos valores de apoio contemplados pela autarquia às instituições do concelho, algo «que espelha o bom funcionamento do movimento associativo e que representa a aposta e o reconhecimento do município de Silves, pelo trabalho das instituições locais.

Listagem de entidades apoiadas pelo município

PAAJU – Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil:

CNE – Agrupamento 1293 Algoz;

CNE – Agrupamento 598 Armação de Pêra;

CNE – Agrupamento 181 Silves;

CNE – Agrupamento 1339 São Bartolomeu de Messines;

Associação Extremo Sul;

Associação Liláz;

STAM – Associação de Dança.

PAIIS – Programa de Apoio a Instituições de Intervenção Social:

Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve – APEXA;

Associação Humanitária de São Marcos da Serra;

Associação Ser Livre;

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo – APPDA;

Amigos dos Pequeninos, IPSS;

Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra;

Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines;

Castelo dos Sonhos, IPSS;

Centro Cultural e Social João de Deus – São Bartolomeu de Messines;

Centro Paroquial de Pêra;

Centro Social – Espaço Aberto de Pêra;

Jardim Escola João de Deus – São Bartolomeu de Messines;

Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha;

Santa Casa da Misericórdia de Armação de Pêra;

Santa Casa da Misericórdia de Silves.

PAMAD – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo:

Amendoeira Clube de Golfe;

Aquático Clube de Silves;

Associação 8300 Wild Sports;

Associação Desportiva e Cultural de Tunes – ADECT;

Associação ExtremoSul;

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines;

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves;

Associação Karate-Do Shotokan de Silves;

Associação Kickboxing Muay Thai-Novos Campeões;

Associação de Motociclismo de Algoz;

Associação Recreativa e Cultural da Amorosa – ARCA;

Atletis – Clube de Atletismo de Tunes;

Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra;

Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines;

Clube de Futebol «Os Armacenenses»;

Clube de Ténis de Silves – Jovens Estrelas;

Clube de Tiro «O Pinhal»;

Grupo Aventura e Desporto Alcantarilha-Gare (GADAG);

Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim – GDCE;

Silves Futebol Clube;

Sociedade Columbófila de Messines;

Sociedade de Instrução e Recreio Messinense;

Sport Algoz e Benfica;

Team Satanás – Associação de Desporto Motorizado;

União Desportiva Messinense;

PAIAC – Programa de Apoio a Instituições de Âmbito Cultural:

Associação dos Amigos da Barragem do Arade – ASSABA;

Associação Amigos do Enxerim;

Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve – APEXA;

Associação das Comunidades de Tunes;

Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Alcantarilha – ALDEPA;

Associação de Desenvolvimento do Concelho de Silves «Pé de Vento»;

Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico-Cultural do Concelho de Silves;

Associação ExtremoSul;

Associação Grupo Amigos de Messines;

Associação Grupo de Amigos da Pedreira;

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines;

Associação Patrimonial do Algoz;

Associação Raks Al Amar;

Associação Recreativa e Cultural da Amorosa – ARCA;

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Silves;

Associação Resmalhar;

Associação Rodas Lentas de Silves;

Associação Trilhos do Remexido;

Azimatto – Clube Aventura;

Casa do Povo de Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra;

Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines;

Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves (CELAS);

Centro Paroquial de Pêra;

Clube Aventura e Motorizado de Algoz e Tunes – CAMAT;

Clube Ornitológico de Silves;

Clube de Veículos Clássicos do Barlavento;

Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim;

Moto Clube – Antigas Aceleras Messinenses;

Moto Clube Bombeiros Portugueses;

Penedo Grande – Associação Cultural para a Educação no Algarve;

Rancho Folclórico do Algoz – Grupo;

Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines;

Serrano FC – Associação Cultural e Desportiva;

Silves Futebol Clube;

Sociedade Columbófila de São Bartolomeu de Messines;

Sociedade Filarmónica Silvense;

Sociedade de Instrução e Recreio Messinense;

Sociedade Recreativa Alcantarilhense;

Sociedade de Recreio e Instrução de São Marcos da Serra;

Sport Algoz e Benfica;

STAM – Associação de Dança;

União Desportiva Messinense;

VEOH – Associação Volta à Europa em Oitocentas Horas.