Município de Olhão delega competências às escolas do concelho

Verba transferida do município para as escolas ronda os 650 mil euros.

A Câmara Municipal de Olhão assinou, na semana passada, com os agrupamentos de escolas do concelho, o contrato de delegação de competências transferidas pelo governo central para as autarquias, no âmbito da Educação.

Este contrato interadministrativo de delegação de competências abrange as áreas de recursos humanos, encargos com a gestão e funcionamento dos edifícios escolares, apoios e complementos educativos.

No ano letivo que agora decorre, o pacote financeiro transferido pelo município para as escolas ascende aos cerca de 650 mil euros.