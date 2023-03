Município de Olhão continua a atribuir casas de habitação social

Olhão tem vindo a entregar as chaves das casas aos munícipes que foram contemplados com arrendamento de habitação social.

Prosseguindo a sua política de reforço de medidas de apoio à habitação, o município de Olhão tem vindo a entregar as chaves das respetivas casas aos munícipes que foram contemplados no concurso por sorteio de atribuição em regime de arrendamento de 26 fogos habitacionais.

Trata-se de casas pertencentes ao parque habitacional municipal (5 na Rua da Armona, 3 no Beco das Olarias, 5 no Bairro Horta Dr. Pádua, 11 no Bairro Fundo de Fomento da Habitação, 1 na Rua Nossa Senhora do Carmo e 1 na Rua Manuel de Oliveira) que necessitavam de obras de requalificação, findas as quais seriam entregues aos novos inquilinos.

No entanto, e face à crise no mercado habitacional que se tem vindo a verificar em todo o país, o município decidiu proceder à entrega imediata das chaves de cada uma das habitações, à medida que a requalificação vai ficando concluída.

A mais recente foi entregue a semana passada pela vereadora com o pelouro da Habitação Social, Elsa Parreira. Deste «pacote», foram já entregues sete fogos.

Concluída a requalificação deste lote de 26 fogos, cujo valor se situou perto dos 300 mil euros, terá início a intervenção num conjunto de outros 10 que se encontram devolutos, que serão entregues de acordo com a lista de suplentes e a tipologia atribuída.

Para o presidente da autarquia e do Conselho de Administração da Fesnima, António Miguel Pina, «esta é mais uma de um conjunto de medidas que temos vindo a tomar no sentido de facilitar e tornar mais justo o acesso de todos os olhanenses à habitação. Nesse sentido, a Fesnima tem vindo a desenvolver um trabalho exemplar de levantamento, reabilitação e acompanhamento do nosso parque habitacional, para que não reste uma só casa vazia no nosso património».