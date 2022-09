A reunião instaladora da Comissão de Trânsito de Olhão teve lugar esta terça-feira, 20 de setembro. Organismo voltará a reunir antes do final do ano.

De acordo com o vereador com o pelouro do Trânsito, Ricardo Calé, a criação da Comissão de Trânsito vem ao encontro da necessidade de aproximar os serviços municipais das entidades e profissionais que se encontram no terreno, «promovendo o intercâmbio de informação, a criação de sinergias e, em última análise, a discussão alargada sobre as grandes questões do trânsito e da mobilidade no nosso concelho».

Da Comissão fazem parte, para além do autarca e de técnicos da Divisão de Trânsito, Polícia Municipal, Bombeiros Municipais, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia Marítima, juntas de Freguesia, escolas de condução do concelho e empresas de táxis.