Município de Lagos vai ter Espaço Cidadão Sénior em outubro

O Espaço Cidadão Sénior, em Lagos, entra em funcionamento em outubro, tratando-se de uma iniciativa do Dia Internacional do Idoso.

Ampliando a carteira dos serviços de atendimento prestados à população, a Câmara Municipal de Lagos decidiu criar o Espaço Cidadão Sénior.

Esta nova resposta, promovida em articulação com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), entrará em funcionamento no início de outubro, sendo uma das iniciativas que assinala o Dia Internacional do Idoso.

Prestar assistência digital aos cidadãos que não possam ou não saibam utilizar os serviços públicos disponíveis digitalmente, mas fazendo-o de uma forma dirigida e adaptada às necessidades desta faixa etária, é o grande objetivo desta medida.

Com a entrada em funcionamento do Espaço Cidadão Sénior, em vez de serem os munícipes de maior idade a deslocar-se ao Edifício Paços do Concelho Séc. XXI para serem atendidos, serão os funcionários do município a ir ao encontro dos utentes onde estes se encontram, nomeadamente nos centros de dia, lares e estruturas residenciais, mas também nos seus domicílios, para os auxiliar no tratamento dos mais diversos assuntos burocráticos.

Ao todo serão mais de 40 os serviços disponibilizados, relacionados com as áreas de atuação da Autoridade Tributária, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, da ADSE, da Caixa Geral de Aposentações, da Justiça, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, da Agência para a Energia e da própria AMA (ex.: renovação do Cartão do Cidadão ou a criação da Chave Móvel Digital).

O Espaço Cidadão Sénior irá, numa primeira fase, funcionar à quarta-feira, das 9h às 12h, mediante marcação prévia (efetuada por telefone), admitindo-se a possibilidade deste horário poder ser alargado em função do grau de adesão da população e do volume de pedidos que venham a surgir.

A criação desta nova resposta de atendimento foi precedida da formalização de um protocolo entre a AMA e o município, segundo o qual a autarquia assume, entre outras, a componente dos recursos humanos, dos recursos informáticos e a viatura para a deslocação do mediador de atendimento digital assistido, bem como o atendimento telefónico para o serviço de agendamento.

Por sua vez, a AMA fornece os procedimentos de atendimento, a lista dos serviços a disponibilizar no Espaço Cidadão Sénior, a formação dos mediadores e apoio técnico e funcional.