Município de Lagos celebra 49º aniversário do 25 de Abril de 1974

O município de Lagos preparou um programa de atividades culturais e recreativas para a celebração do 49º aniversário do 25 de Abril de 1974.

Para comemorar este dia histórico para Portugal, o município de Lagos preparou algumas iniciativas institucionais, culturais e recreativas como forma de celebrar a Liberdade e a Democracia.

No Centro Cultural de Lagos, as celebrações iniciam no sábado, dia 22 de abril, pelas 18h00, com «Revoluções» pela associação Questão Repetida, um espetáculo multidisciplinar que envolve música, poesia, movimento e arte em torno do próprio conceito de revolução.

A manhã do dia seguinte, domingo, 23 de abril, será dedicada a Zeca Afonso na Biblioteca Municipal de Lagos, através da oficina de música e expressão dramática «Zeca Afonso, sabes quem é?» pela Catrapum Catrapeia (10h00), a qual terá como base o livro «O Homem da Gaita». Pelas 12h00, os participantes terão oportunidade de falar com o ilustrador do livro, Rui Pedro Lourenço.

A 24 de abril, às 21h30, no dia em que Chico Buarque recebe o Prémio Camões, terá lugar «Quem te viu, quem te vê», no Centro Cultural de Lagos, um concerto de tributo ao ícone da música brasileira pelos artistas Thais Motta e Marcus Lima. Este espetáculo será de acesso gratuito, sendo necessário fazer o levantamento do ingresso no local.

Já no dia 25 de abril, as celebrações oficiais terão lugar na Praça Gil Eanes como já tem sido habitual. Pelas 9h30, decorre a «Cerimónia de Hastear da Bandeira», seguindo-se a «Sessão Solene» conjunta da Câmara Municipal de Lagos e Assembleia Municipal de Lagos, havendo ainda lugar para a largada de pombos pelo Clube Columbófilo de Odiáxere e momentos musicais pela banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio e Grupo Coral de Lagos.

Ainda nessa manhã, às 11h30, terá lugar a visita guiada «Lagos, os militares e as revoluções», com o historiador Artur de Jesus, que levará os participantes numa viagem pelos locais e momentos alusivos ao Dia da Liberdade em Lagos.

As inscrições para este passeio são gratuitas e podem ser realizadas aqui.

A programação completa do município de Lagos para o 25 de Abril está disponível aqui, sendo que a autarquia lança o convite: «celebre a Liberdade e a Democracia connosco».