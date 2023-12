Município de Lagoa requalificou Nave Desportiva de Ferragudo

Todos os equipamentos da Nave Desportiva de Ferragudo passam agora a estar certificados pela Federação Internacional de Basquetebol.

A Câmara Municipal de Lagoa terminou a requalificação da Nave Desportiva de Ferragudo, num investimento total que ultrapassou os 370 mil euros, tendo sido realizada uma pequena cerimónia, no passado dia 16 de dezembro, a assinalar a ocasião.

O descerrar da placa da requalificação aconteceu momentos antes da partida entre a ACD de Ferragudo e o Basquetebol Clube de Barcelos, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

A intervenção na Nave Desportiva de Ferragudo incidiu sobre a requalificação da cobertura existente e do sistema de drenagem das águas pluviais da mesma, a substituição do piso, com características únicas no mercado, sendo dos melhores pisos desportivos da atualidade, a aquisição de marcadores eletrónicos, de novas tabelas de basquetebol, nova decoração do recinto, bem como a melhoria dos acessos à própria nave.

Estas intervenções ocorreram «porque a Nave Desportiva de Ferragudo já apresentava problemas de alguns anos a esta parte, pelo facto da ACD de Ferragudo ter garantido a subida à Liga Betclic Feminina, na época passada, e o município ter de adequar este recinto desportivo às exigências da Federação Portuguesa de Basquetebol», justificou a autarquia de Lagoa.

«Só com esta intervenção é que a ACD de Ferragudo passou a ter condições para disputar os jogos da Liga Betclic em casa», acrescentou.

Realce ainda para o facto de todos os equipamentos colocados na Nave Desportiva de Ferragudo, tais como o piso, as tabelas e os marcadores estarem certificados pela International Basketball Federation (FIBA).

Com esta intervenção, além das requalificações anteriormente referidas, este equipamento desportivo passou, também, a estar preparado para receber jogos oficiais nas modalidades de andebol e de futsal.