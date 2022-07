Município de Lagoa renova certificação do «Programa 3 em Linha»

Autarquia cumpre Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal.

O município de Lagoa obteve a recertificação do «Programa 3 em Linha», tendo-lhe sido reconhecido o trabalho continuado de promover um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar dos seus trabalhadores.

A auditoria externa, efetuada pela entidade Bureau Veritas Certification Portugal, com vista à recertificação do município de Lagoa com a norma Portuguesa 4552:2016 – Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, decorreu durante o mês de junho.

Esta auditoria teve como objetivo a averiguação do impacto junto dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como no controlo de todo o processo e respetivos procedimentos, verificando-se por um lado a consolidação desta estratégica de gestão de recursos humanos adotada pela organização e, por outro, um acolhimento muito positivo pelos dirigentes e pelos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo desta forma o sucesso deste projeto.

Depois de terem sido entrevistados os trabalhadores, abrangendo funcionários com antiguidade, idades distintas e de ambos os géneros, de vários setores do município, a entidade certificadora confirmou que o sistema de gestão está conforme face a todos os requisitos das normas de referência, que o município de Lagoa implementou efetivamente as medidas planeadas, que o sistema de gestão tem capacidade para atingir as políticas e objetivos da organização e avaliar a capacidade do sistema de gestão para cumprir com os requisitos legais, estatutários e contratuais, que o município tem a capacidade de identificar áreas de potencial melhoria do sistema de gestão e consegue ser eficaz na sua implementação.

Assim, o executivo camarário vê reforçado o seu «compromisso político de promover, cada vez mais, um Sistema de Gestão da Conciliação que tem, simultaneamente, o objetivo de construir uma Cidade Educadora, Inclusiva, Inteligente e Sustentável que se pretende em constante evolução, com o intento de facilitar e melhorar a forma como as equipas e as pessoas gerem a afetação do tempo e as suas responsabilidades profissionais, familiares e pessoais e, desse modo, promover o bem-estar dos trabalhadores/as, os níveis motivacionais e a melhoria do desempenho da organização, bem como atrair e reter talentos, o que se traduz também em maior qualidade de serviço público prestado às pessoas que escolhem Lagoa para viver, trabalhar, visitar ou investir».

O município de Lagoa foi o primeiro no país a obter a certificação do da Norma Portuguesa 4552:2016 – Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal e continua a ser um dos poucos municípios que a tem, permitindo que os seus trabalhadores tenham uma série de direitos/regalias que asseguram um planeamento do trabalho tendo em conta a satisfação das necessidades familiares e/ou pessoais do trabalhador ou trabalhadora.

«O objetivo é contribuir para a melhoria do clima organizacional. Acreditamos que trabalhadores mais motivados aumentam a sua produtividade e elevam a qualidade dos serviços prestados aos munícipes. Garantir a qualidade dos serviços e se possível melhorá-la, é o que pretendemos com o Programa 3 em Linha», afirmou Luís Encarnação, autarca de Lagoa.