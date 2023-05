Município de Lagoa assinala Dia Mundial das Aves Migratórias

O Dia Mundial das Aves Migratórias vai ser celebrado no município de Lagoa com uma caminhada de observação e um curso de birwatching.

Celebrando-se no segundo sábado de maio e de outubro, o Dia Mundial das Aves Migratórias tem como objetivo destacar a necessidade de preservação destas aves e o seu habitat, assim como incrementar a consciencialização global sobre as ameaças que as afetam.

Em maio e no Hemisfério Norte, este dia coincide com a primavera e com a reprodução das aves, o que torna ainda mais interessante a sua observação pela azáfama que constitui a alimentação de crias nos ninhos, por parte dos progenitores.

É precisamente com o objetivo de dar a conhecer e observar os sinais desta atividade, sensibilizando para os perigos que as aves enfrentam, que a Câmara Municipal de Lagoa se prepara para promover no próximo sábado, dia 13 de maio, duas atividades com o biólogo David Santos.

A primeira está marcada para as 08h45, até às 13h15, tratando-se da Caminhada de observação de «Aves do Litoral», de quatro quilómetros, com ponto de encontro no Auditório Carlos do Carmo.

As inscrições para esta atividade encontram-se disponíveis aqui.

Já das 14h30 às 18h30 decorre o curso-técnico-prático de Observação de Aves no Parque Municipal do Sítio das Fontes, com inscrições aqui.

Ambas as atividades pretendem dar a conhecer os diferentes tipos de aves, alguns comportamentos de acasalamento ou corte, como o canto, as suas características distintivas e ameaças, assim como uma introdução às técnicas de birdwatching.

Mais informações sobre as atividades no Dia Mundial das Aves Migratórias podem ser requeridas através de e-mail (sitio.fontes@cm-lagoa.pt).