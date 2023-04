Município de Faro prepara-se para assumir competências na área social

O município de Faro passa a assumir as funções até agora desempenhadas pelo Instituto de Segurança Social, a partir de dia 3 de abril.

No âmbito dos processos de transferências de competências da Administração Central para as Autarquias que se encontram em curso, o município de Faro assumirá as competências da área social a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de abril.

Nas competências da área social a receber, até agora afetas ao Instituto de Segurança Social, I.P., incluem-se a celebração e o acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) e o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de emergência, vulnerabilidade e exclusão social.

No caso destes últimos, esta transferência visa contribuir para uma proteção especial destes grupos mais vulneráveis através da disponibilização de informação e da mobilização dos recursos adequados a cada situação, tendo em vista a promoção da melhoria das suas condições de vida e bem-estar.

As ações de acompanhamento dos beneficiários do RSI, com vista à promoção da sua autonomia e inserção social e profissional, funcionarão em parceria com a instituição G.A.TO. – Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, mantendo-se os atuais moldes de funcionamento.

Já no caso do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), o mesmo estará disponível nas instalações do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da Câmara Municipal de Faro, sitas na Praça José Afonso, nº1, de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 12:30h e das 14:00 às 16:00h.

Os atendimentos do SAAS deverão ser previamente marcados, presencialmente ou através de contacto telefónico (289 870 869) ou e-mail (saas@cm-faro.pt).