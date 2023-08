Município de Faro investe 50 mil euros em mobiliário escolar

São 17 os estabelecimentos de ensino contemplados com o novo investimento da autarquia, de mais de 50 mil euros, em mobiliário escolar.

A Câmara Municipal de Faro adjudicou à sociedade Mobapec – Mobiliário Escolar Lda, a aquisição, montagem e instalação de mobiliário escolar para vários estabelecimentos de ensino do concelho.

Ao todo, a autarquia vai investir 50.633,00 euros, acrescido de IVA, em mobiliário diverso que será instalado em 17 escolas.

Entre o mobiliário, contam-se móveis de vários formatos, nomeadamente com compartimentos ou prateleiras, estantes, armários, armários com cacifos, cadeiras e mesas de vários tipos, nomeadamente quadradas, retangulares e de desenho ou ainda sofás individuais.

Estes equipamentos serão instalados e montados, de acordo com as devidas necessidades, no Jardim de Infância da Ilha do Ancão; Escola Básica (EB) 1 Vale Carneiros; EB 1 Alto Rodes; EB Lejana; EB Ria Formosa; EB 1 Ferradeira; EB1 Patacão; EB 1/ JI Santa Bárbara; EB1/ JI Conceição; EB Bom João; EB 2, 3 Santo António; EB 2, 3 Poeta Emiliano da Costa; EB 2, 3 Neves Júnior; EB 2, 3 Joaquim Magalhães; EB 2, 3 Afonso III e Escola Secundária Pinheiro e Rosa.

A instalação do mobiliário adquirido deverá estar concluída até ao início do próximo ano letivo, de forma a garantir melhores condições para a comunidade escolar do concelho.