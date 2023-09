Município de Faro associa-se à Humanity Summit na UAlg

O município de Faro associa-se ao Humanity Summit que terá lugar na Universidade do Algarve (UAlg), em Gambelas, a 19 e 20 de setembro.

O município de Faro associa-se ao Humanity Summit que terá lugar na Universidade do Algarve, em Faro, a 19 e 20 de setembro (Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos e no Anfiteatro Verde, edifício 8, no Campus de Gambelas) e, em Lisboa, a 21 e 22 de setembro (no MAAT e Culturgest).

Organizada pela MUXIMA BIO BV, a Humanity Summit compreende uma série de eventos, com foco na Dignidade, Igualdade e Liberdade.

Por isso, entre os oradores convidados estarão presentes ativistas dos direitos humanos, representantes governamentais e sociedade civil, inovadores influentes, investidores de impacto social, líderes corporativos, entre outros.

O objetivo é amplificar vozes sub-representadas, criar estratégias e executar soluções urgentes para um mundo melhor. Para além disso, procurar-se-á discutir e analisar os desafios globais críticos, fomentar a compreensão intercultural, encorajar a filantropia e a responsabilidade social e defender a inclusão financeira por meio de discussões conduzidas por especialistas.

O evento explorará os potenciais benefícios e riscos de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e robótica, enquanto promove a filantropia e a responsabilidade social.

Após esta conferência, os parceiros locais organizarão eventos subsequentes (em todo o mundo), para continuar a avançar na agenda rumo à conquista da Dignidade, Igualdade e Liberdade.

A iniciativa tem como parceiros estratégicos instituições nacionais e internacionais, entre os quais:

Afrolink;

Câmara Municipal de Faro;

Casa do Impacto;

Culturgest;

Forbes Portugal;

Fundação EDP;

Google;

Imperial College London;

London School of Economics;

RTP;

Trace TV;

UAlg;

UCOP;

Universidade Católica Portuguesa;

Universidade do Algarve;

XPrize Foundation.

O programa completo está disponível aqui.