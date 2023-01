Município de Faro abre candidaturas para apoios ao Associativismo

O município de Faro volta a abrir candidaturas de apoio ao Associativismo, destinadas a coletividades das áreas desportivas, cultural, juvenil, social ou de defesa animal.

O município de Faro aprovou a abertura de candidaturas para apoio ao associativismo do concelho, em reunião de câmara, na passada segunda-feira, dia 23 de janeiro.

Podem candidatar-se, nas respetivas áreas, todas as associações sem fins lucrativos que se encontrem nas condições previstas no artigo 3.º do Regulamento nº. 166/2019 de Alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Faro.

Na prática, coletividades das áreas desportivas, cultural, juvenil, social ou de defesa da causa animal poderão candidatar-se até ao final do mês de fevereiro.

A candidatura deve ser instruída em formulários próprios, que se encontram disponíveis, tal como o Regulamento, no sítio online da Câmara Municipal de Faro, consoante as medidas de que se pretenda beneficiar, devendo ser anexados os documentos requeridos.

De acordo com o Regulamento de Apoio ao Associativismo, cada associação poderá apresentar candidatura apenas a um tipo de apoio, ou seja, desportivo, cultural, juvenil, social ou de defesa da causa animal.

Com a abertura das candidaturas, «o município prossegue o seu trabalho com vista à melhoria das condições de vida das populações, nomeadamente através do apoio à ação desenvolvida pelo movimento associativo», justifica a autarquia.

Refira-se que, em 2022, o município de Faro voltou a apoiar o associativismo local de forma muito reforçada, injetando um valor total recorde de 2,3 milhões de euros no movimento associativo dos diversos âmbitos (Cultura, Juventude, Ação Social, Educação, Desporto, Defesa da Causa Animal e outros).

Além dos apoios regulamentados ao Associativismo, que ascenderam a 903.559,02 euros, o município atribuiu ainda apoios pontuais de 1.401.119,50 euros.