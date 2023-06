Município de Alcoutim recebe certificado «Cidades e Vilas Resilientes»

Certificado «Cidades e Vilas Resilientes» foi entregue a João Simões, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcoutim.

No âmbito do recente 8.º Encontro Nacional Cidades e Vilas Resilientes, que decorreu na cidade de Loulé e que pela primeira vez realizado no Algarve, Alcoutim recebeu o certificado «Cidades e Vilas Resilientes» da campanha internacional Construir Cidades Resilientes 2030 (MCR2030).

A cerimónia contou com a presença do autarca anfitrião Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Brigadeiro General Duarte Costa, e do convidado internacional, o representante do Gabinete para a Redução de Risco de Desastres (UNDRR) das Nações Unidas (ONU) que coordena a Estratégia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, Milos Gubic.

Para receber o certificado «Making Cities Resilient 2030» [Cidades e Vilas Resilientes] esteve em representação do presidente da Câmara Municipal de Alcoutim o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcoutim João Simões.

Recorde-se que o programa MCR2030 – Making Cities Resilient 2030 tem como objetivo fomentar a adoção de práticas que visem a redução do risco de desastre através da prevenção e preparação da população, contribuindo para o aumento da resiliência das cidades às catástrofes.

Em Portugal, existem apenas cerca de 50 municípios distinguidos com o certificado «Cidades e Vilas Resilientes», entre os quais os 16 municípios do Algarve.

O Algarve, através de uma candidatura conjunta, constituiu-se uma região-piloto por ser a única região do mundo em que todos os municípios cumprem os critérios de região resiliente e por se envolverem na prossecução dos mesmos objetivos e causas.