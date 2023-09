Município de Alcoutim aprova atribuição de apoios à educação

Alcoutim acaba de aprovar um pacote de medidas de apoio à educação dos alunos, abrangendo o transporte escolar e auxílios económicos.

Considerando a politica municipal de apoio às crianças e jovens e respetivas famílias em matéria de educação e ação social escolar, o município de Alcoutim deliberou, na última reunião do executivo, a atribuição de apoios relativos ao transporte escolar e auxílios económicos quer individuais quer coletivos.

No que concerne aos transportes escolares, a Câmara Municipal de Alcoutim deliberou suportar a totalidade do valor dos passes dos alunos a frequentar o ensino Secundário e ensino Profissional, desde que previamente requeridos, bem como dos alunos do 3.º ciclo a frequentar as Escolas de Tavira, Vila Real de Santo António e Mértola, desde que frequentem oferta formativa não existente no Agrupamento de Escolas de Alcoutim.

A autarquia vai ainda oferecer a todos os alunos do 1.º ciclo Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) de Atividade Física e Desportiva, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e Ciências Experimentais, cinco dias por semana.

«Considerando que as despesas com livros e material escolar representam o dispêndio de uma verba significativa do orçamento familiar», foi aprovada uma proposta que prevê apoios económicos a titulo individual no valor de 90 euros a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, no valor de 100 euros a todos os alunos que frequentam o ensino Secundário e ensino Profissional, e no valor de 300 euros a todos os alunos que frequentam um CET (Curso de Especialização Tecnológica) ou um CTSP (Curso Técnico Superior Profissional).

A titulo coletivo foi aprovada a atribuição de um auxilio económico no valor de 300 euros por turma, a cada turma do Agrupamento de Escolas de Alcoutim.

Na mesma reunião, a Câmara deliberou também abrir concurso para a atribuição de 40 bolsas de estudo «Dr. João Dias», com o valor mensal de 100 euros, a atribuir durante um período de dez meses (outubro a julho).

As bolsas destinam-se aos alunos residentes no concelho que frequentam cursos do ensino Superior (licenciatura ou mestrado), em estabelecimentos públicos ou privados, no ano letivo 2023/2024.

O período de candidaturas decorre entre 2 e 16 de outubro e para se candidatarem os alunos deverão subscrever uma ficha individual de candidatura (fornecido pelos serviços autárquicos ou disponível para download no website do município, disponível aqui) e acompanhá-la dos documentos definidos no respetivo Regulamento.

Informações adicionais deverão ser recolhidas junto da Unidade dos Serviços Sociais, Saúde e Educação, localizada no Largo de São Salvador – Urbanização Vila Rio, todos os dias úteis, das 08h30 às 15h00, ou através de telefone (281 540 500).