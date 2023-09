Município de Albufeira vai requalificar a Rua de Santo António

O contrato acaba de ser assinado pelo município e prevê um investimento superior a 800 mil euros e um prazo de execução de 120 dias.

A Câmara Municipal de Albufeira assinou, na passada quarta-feira, dia 30 de agosto, o Contrato de Empreitada para a Requalificação da Rua de Santo António e respetivos arruamentos adjacentes.

A empreitada, adjudicada à empresa Manuel António & Jorge Almeida Construções SA (MAJA Construções SA), pelo valor de 814.075,91 euros (IVA incluído), tem um prazo de execução de 120 dias.

Na prática, esta empreitada na Rua de Santo António e arruamentos adjacentes envolve a substituição da rede de abastecimento de água antiga por novas condutas mais resistentes e fiáveis e na instalação de uma válvula redutora de pressão, o que permitirá diminuir as fugas de água e evitar o abastecimento com demasiada pressão nas zonas mais baixas da cidade.

Serão também renovadas e melhoradas as redes de telecomunicações, de águas residuais domésticas e pluviais e instalados novos meios de captação das águas superficiais, nomeadamente grelhas de drenagem, o que permitirá melhorar a captação das águas da chuva, diminuir os custos com manutenções e entupimentos e melhorar todo o funcionamento do sistema.

Está ainda contemplado no mesmo contrato a renovação do pavimento, incluindo o betuminoso, pavês e lancil, o que contribui para dar um aspeto renovado a toda a zona intervencionada.

Estes trabalhos na Rua de Santo António vão envolver mais de 3700 metros cúbicos de escavações, instalação de 950 metros de lancil, 320 metros de conduta nova e 1.830 metros quadrados de pavimento betuminoso.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, refere «que a Rua de Santo António e respetivos arruamentos adjacentes ficam nas imediações da principal zona administrativa e de serviços da cidade, numa área urbana com grande intensidade de trânsito que, para além de apresentar vários constrangimentos a nível do pavimento, carecia, igualmente, de ser intervencionada no que respeita à rede de águas e saneamento e iluminação pública»:

O edil sublinha que, quando estiver concluída a obra, «será uma mais-valia para a qualidade de vida e bem-estar de quem reside na zona, ao mesmo tempo que irá melhorar as condições de circulação para viaturas e peões».

Refira-se que este contrato também este contrato carece da aprovação do Tribunal de Contas, no âmbito da respetiva fiscalização prévia, tal como a empreitada para a construção da Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Albufeira, tal como o barlavento noticiou.