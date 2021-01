Município de Albufeira ofereceu equipamentos ao CHUA

O município de Albufeira ofereceu um ventilador, um equipamento de vídeo laringoscópio e três ecógrafos para reforçar o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) através da unidade do Serviço de Urgência Básica de Albufeira (SUB Albufeira) e das viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).

Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, agradeceu o trabalho incansável de todos os profissionais de saúde ao longo destes 11 meses e referiu que esta entrega de equipamentos tem o objetivo de dotar os serviços de saúde do Algarve para melhor estarem preparados no atendimento prestado a todos os cidadãos.

Os equipamentos são, segundo o município de Albufeira, «um fator de inovação a nível nacional pois, relativamente aos ecógrafos, permitem avaliar hemorragias internas e o envio de informação direta partilhada com os serviços de urgências, facilitando a comunicação e reduzindo processos no atendimento».

O diretor Clínico do CHUA, Horácio Guerreiro, expressou o seu agradecimento alertando que as próximas semanas serão duras e que esta ajuda será fundamental.

A entrega decorreu no dia 22 de janeiro, nas instalações do SUB de Albufeira e contou com a presença do presidente do município José Carlos Rolo e Cláudia Guedelha, vereadora da Proteção Civil, com elementos do Conselho de Administração do CHUA, Paulo Neves e Patrícia Rego, vogais executivos.

Estiveram ainda presentes, Dulce Gomes, administradora dos serviços de urgência do CHUA, Bruno Santos, responsável médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), bem como Álvaro Gomes, enfermeiro coordenador SUB Albufeira/Loulé e VMER e Carlos Raposo, responsável operacional da Delegação Regional do Sul/Algarve – INEM.

Em maio de 2020 já tinham sido entregues três ventiladores portáteis.