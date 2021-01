Município de Albufeira oferece equipamento médico ao CHUA

A Câmara Municipal de Albufeira procedeu na sexta-feira, 22 de janeiro, à entrega de diverso equipamento médico no Serviço de Urgência Básico de Albufeira (SUB), destinado ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Pelas mãos do presidente da autarquia, José Carlos Rolo, foram entregues um ventilador para utilização na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) de Faro, três ecógrafos portáteis, dos quais dois são destinados a viaturas médicas VMER, que fazem o serviço de urgência pré-hospitalar, e um ecógrafo e mais um videolaringoscópio para utilização do SUB de Albufeira.

O edil refere que o equipamento, cuja aquisição por parte da autarquia rondou os 62 mil euros, vem reforçar a capacidade de intervenção dos serviços de saúde e é essencial para salvar vidas nesta fase de agravamento da pandemia.

No caso dos ecógrafos, «trata-se de um sistema pioneiro, uma vez que estas são as duas primeiras viaturas a terem disponível este tipo de equipamento».

O ventilador que se destina à utilização na UCI do Hospital de Faro é «um equipamento de alta tecnologia, essencial na resposta à recuperação dos doentes críticos internados, e que vem juntar-se aos três ventiladores móveis oferecidos anteriormente pelo município» de Albufeira no início da pandemia.

Um desses ventiladores encontra-se em serviço no Centro de Saúde de Albufeira, enquanto os restantes estão instalados nas duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), que atuam na área geográfica entre os concelhos de Faro e Albufeira.

No que respeita ao Videolaringoscópio, trata-se de um equipamento que serve para visualizar e auxiliar na colocação de dispositivos nas vias aéreas, e irá ficar instalado no Serviço de Urgência Básico (SUB) de Albufeira, reforçando o apoio à sua capacidade de intervenção.

Quanto aos três Ecógrafos, um irá servir o SUB de Albufeira, outro será instalado na VMER de Albufeira e o último será colocado na VMER de Faro, pois são os veículos de intervenção médica, em contexto pré-hospitalar, que atuam e servem o concelho de Albufeira.

A grande vantagem destes equipamentos passa pela sua portabilidade: são pequenos, facilmente transportáveis e colocados onde são necessários, nomeadamente numa viatura de emergência médica com mobilidade.

O aparelho, que é utilizado para fazer ultrassonografia pulmonar, método rápido de avaliação do diagnóstico de doentes com pneumonia grave COVID-19, permite distinguir precocemente os casos mais graves e letais dos menos graves, possibilitando uma orientação e tratamento mais eficaz.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, estava «muito satisfeito e orgulhoso com mais esta aquisição», destacando que «num momento em que a pandemia se agravou substancialmente e qualquer um de nós pode ser infetado pelo vírus que provoca a COVID-19, ter um meio de diagnóstico rápido e eficaz pode fazer toda a diferença».

Para além do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, a entrega dos equipamentos contou com as presenças da vereadora responsável pelo pelouro da Proteção Civil, Cláudia Guedelha, e dos técnicos do Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho do município, que acompanharam a aquisição do referido material médico.

O Conselho de Administração do CHUA esteve representado pelo Diretor Clínico Horácio Guerreiro e pelos vogais executivos Patrícia Rego e Paulo Neves.

Pela parte dos serviços do CHUA, estiveram a administradora hospitalar dos Serviços de Urgência, Dulce Gomes, o Coordenador Médico das VMER de Faro/Albufeira, Bruno Santos, e o enfermeiro coordenador da SUB de Albufeira/Loulé e das VMER, Álvaro Gomes.

A cerimónia contou também com a presença do responsável operacional da Delegação Regional do Sul/Algarve do INEM, Carlos Raposo.