Município de Albufeira distinguido pela qualidade da água

Município de Albufeira voltou a ser distinguido com o «Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano», atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Estes prémios e selos têm por objetivo distinguir as entidades gestoras que, no exercício do ano de 2020, se destacaram pelo seu bom desempenho, ao mesmo tempo que pretendem ser um estímulo à melhoria contínua dos serviços prestados à população.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira está «muito satisfeito» com esta distinção que diz «refletir o trabalho e investimento desenvolvidos pela autarquia, não só ao nível da construção, renovação e modernização das infraestruturas de abastecimento de água no concelho, mas também no que diz respeito ao controlo da qualidade da água, o que nos dá a garantia de que a população e os milhares de turistas que nos visitam ao longo do ano podem beber água da torneira com toda a segurança».

José Carlos Rolo sublinha ainda que a atribuição do «Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano» ao município «comprova que foram cumpridos todos os critérios previstos pela entidade reguladora, nomeadamente que foram realizadas a totalidade das análises agendadas no âmbito do programa de controlo da qualidade da água, atingindo 99 por cento de cumprimento dos valores paramétricos de controlo de rotina (bactérias coliformes e Escherichia coli), bem como todos os valores paramétricos de cheiro e sabor».

Refira-se que o município de Albufeira fornece uma população residente de 44.158 munícipes, número que dispara para os 85 mil contando com a população flutuante ao longo de todo o ano e para 400 mil durante a época alta.

Em 2020 foram fornecidos 10 milhões de metros cúbicos de água, valor bastante inferior ao registado em 2019 – 12 milhões de metros cúbicos – situação que se prende com a pandemia.

Para o efeito, a autarquia dispõe de 770 quilómetros de condutas que levam água até à casa dos consumidores.