Município congratula albufeirense campeão mundial de Pesca Embarcada

Albufeirense Alexandre Dionísio foi reconhecido pela Câmara Municipal de Albufeira depois de se ter sagrado vencedor do Campeonato Mundial de Pesca Embarcada.

Foi em setembro último, que o albufeirense Alexandre Dionísio se sagrou campeão mundial de Pesca Embarcada, num campeonato realizado na sua cidade Natal com mais de 200 atletas oriundos de 14 países.

Desde os 10 anos de idade que Alexandre Dionísio começou a ir com a família de pescadores para o alto-mar. Aos 17 anos amealhou dinheiro para a compra do seu primeiro barco com quem partilhou diversas horas.

Em 1997, passou a integrar competições mundiais de pesca embarcada em alto-mar, somando segundos e terceiros lugares em diversos campeonatos realizados em Itália, Espanha, Montenegro, Irlanda, Inglaterra e Portugal.

Como homem do mar, Alexandre Dionísio esteve na origem do Clube de Pesca e Náutica de Albufeira, fundado em 15 de outubro de 1986 e, 12 anos depois (1998), criou nesse mesmo clube a secção de pesca em alto mar.

«Não é uma modalidade de topo, como o futebol, mas tem milhares de adeptos», diz o albufeirense, reforçando que «é um desporto que exige experiência, técnica e muita paciência».

O treino passa pela montagem das artes de pesca e pela verificação do comportamento do peixe, o qual determina a dimensão dos fios de pesca e o tipo de isco a usar, sendo que em campeonatos só é permitido o uso de camarão e amêijoa branca.

O treino é geralmente de cinco horas, com três intervalos de 15 minutos para que seja alterada a posição das artes, pois uma das exigências dos campeonatos passa pela pesca em quatro lugares diferentes do barco.

À Câmara Municipal de Albufeira, Alexandre Dionísio agradece o reconhecimento «muito importante, bem como toda a colaboração oferecida às entidades, pois desse modo assegura a prática da modalidade e o prestígio que tal confere ao município, levando mais longe o seu nome».

Já José Carlos Rolo, presidente da autarquia que entregou o diploma emoldurado ao atleta, refere: «é uma honra enorme para todos termos em Albufeira um campeão mundial. «A partir de agora, as ofertas institucionais de reconhecimento integram também um diploma emoldurado, onde a gratidão e a honorabilidade ficam expressas»

«Agradeço ao Alexandre Dionísio pelo feito alcançado no Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada, sagrando-se campeão mundial, com votos de sucesso e êxitos futuros», escreveu José Carlos Rolo no verso da moldura.