Multitempo by Jobandtalent recruta pessoal para o Aeroporto de Faro

Novos «Open Air Days» Multitempo by Jobandtalent recrutam pessoal para o Aeroporto de Faro, no dia 18 de janeiro.

A Multitempo by Jobandtalent inicia o ano de 2023 com uma forte aposta no sector aeroportuário, trazendo de volta as ações de recrutamento para os vários aeroportos portugueses à semelhança de anos anteriores.

Com uma previsão de mais de 2.000 vagas disponíveis para preencher já a partir deste primeiro mês, o recrutamento estende-se este ano também ao Aeroporto da Madeira (Funchal) para além dos habituais aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

Os Open Air Days da Multitempo by Jobandtalent são uma iniciativa de recrutamento realizada desde 2016, que têm sempre uma forte adesão, contando com milhares de participantes que partilham a ambição de trabalhar dentro de um aeroporto.

O objetivo da ação é reforçar as equipas atuais dos aeroportos, existindo vagas em regime de full-time e part-time, para várias funções de Assistência de Bagagem, Serviço de Check-In, Apoio a Passageiros de Mobilidade Reduzida, Assistência de Informações e Assistência a Passageiros.

Os principais requisitos incluem disponibilidade para trabalhar em horários por turnos rotativos e fluência em português, sendo o inglês importante também em algumas funções.

Valoriza-se também a posse de carta de condução C e D, além da de ligeiros. Esta é uma oportunidade para os candidatos obterem experiência profissional num ambiente multidisciplinar e num dos sectores que gera maior crescimento económico no país.

Para se inscreverem nos Open Air Days, os interessados deverão preencher os formulários online relativos a cada data/aeroporto disponíveis nas redes sociais da empresa (Instagram e Facebook) e receber as indicações para a entrevista presencial.

Sandra Santos, diretora desta unidade de negócio refere que «os Open Air Days são uma aposta estratégica da Multitempo by Jobandtalent. Esta é uma área de negócio em forte crescimento, tendo registado um aumento de quase 75 por cento no terceiro trimestre deste ano face a 2021. É um sector que temos de apostar cada vez mais e os dados do INE refletem isso mesmo. Nos últimos três meses, Portugal registou mais de 18 milhões de passageiros em movimento, os quais precisam de maior assistência enquanto estão dentro dos aeroportos».

Recrutamento para o Aeroporto Internacional de Faro

Local: ANJE – Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, 9, Estrada da Penha, 8005-137 Faro

Data: 18 de janeiro

Inscrição obrigatória até: 16 de janeiro

Mais informações e formulário de inscrição aqui.