Mulheres empreendedoras reuniram-se em Vilamoura

Mais de 30 mulheres empreendedoras, de diferentes áreas de negócio, juntaram-se em Vilamoura no dia 29 de abril, para «o 1º evento de networking deste género na região».

O Glee Boutique Café, no hotel Tivoli Marina, em Vilamoura, recebeu na sexta-feira, dia 29 de abril, uma tertúlia dedicada ao empoderamento da mulher e da sua afirmação na área do empreendedorismo.

Empoderar foi a palavra de ordem neste evento, que teve como objetivo lançar raízes para criar um ecossistema sustentável de mulheres empreendedoras que ambicionam dinamizar a região do Algarve durante todo o ano.

Entre os vários temas abordados, destaque para a realização pessoal, a gestão do tempo e prioridades, o processo criativo ou os desafios de conciliação da vertente profissional com a vida materna.

«Comunicar, partilhar e promover o empreendedorismo ao feminino é essencial, eu própria senti essa necessidade de me poder me encontrar com outras mulheres que tinham ou queriam desenvolver o seu próprio negócio ou elaborar parcerias de negócio chave na região. Debatemos ideias e trocamos experiências num local agradável e propício à criatividade e partilha. Após dois anos de pandemia, era fundamental retomarmos de forma ativa aos eventos presenciais e penso que demos um passo importante neste sentido. Este primeiro evento foi um sucesso, e já estamos a pensar na 2ª edição para breve», garantiu Célia Meira, fundadora da comunidade Networking para mulheres empreendedoras, promovida pelo projeto Algarve is Fashion.

O evento ainda contou com um workshop de Ideation Playground, liderado pela Carla Yanina, cofundadora da thedesigncreators, com o propósito de identificar e reconhecer os indicadores do empreendorismo feminino no território.