Mostra do Doce Conventual dá a provar em Lagoa iguarias de todo o país

Entrada é gratuita!

O Centro Cultural Convento de S. José, em Lagoa, será o espaço que recebe, entre os dias 1 e 4 de setembro, a Mostra do Doce Conventual, na 18ª edição do certame que dará a provar doces e similares produzidos por casas especializadas em doçaria conventual e regional de todo o Pais.

Será possível saborear todo o tipo de bolos, compotas, mel, frutos secos, caramelizados, medronhos, vinhos do Algarve, ginjinha em copo de chocolate, entre outras iguarias.

Segundo a organização, «os bolos revelação chamam-se Florados de Lagoa e fazem as delícias dos visitantes, no contexto histórico do Convento de S. José, onde o visitante é convidado a viajar na sua história através das exposições patentes no espaço».

A mostra conta igualmente momentos de animação, entretenimento e espetáculos, todos os dias. No dia 1 de setembro, Nanook plays the blues – one man show e Buba Espinho atuam no evento. A 2 de setembro é a vez de Footprint Duo e Cláudia Pascoal. Para 3 de setembro estão marcadas as atuações do Duo US 2 e de Jorge Fernando e por fim, no dia 4, atuam o Grupo de Cantares «Fonte Nova», de Estômbar, e Celina da Piedade.

O evento conta ainda com outras atividades como a exposição «Sonhos em Açucar», de Ana Remígio, na sala de exposições «Manuel Gamboa», o atelier dos «Minis Chefes & experiências açucaradas…», uma exposição de trabalhos em madeira de Francisco Alcaide Ramos, denominada «Virgem dos desamparados – Valência e o Senhor dos Passos – Lagoa», na Capela do Convento S. José, e uma mostra de trabalhos sob o mote «Brincadeiras», de Elisa Rafael, nas Celas Conventuais.

A 18ª Mostra do Doce Conventual de Lagoa é de entrada gratuita e o horário para os quatro dias é das 19h00 às 00h00.