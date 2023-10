Morgado do Quintão celebra as vindimas de portas abertas

A festa no Morgado do Quintão junta vinhos algarvios, um concerto debaixo de uma oliveira milenar e uma discoteca sob as estrelas.

O evento Open House – Harvest Party do Morgado do Quintão vai celebrar as vindimas de portas abertas, no sábado, dia 7 de outubro, com uma festa que se inicia às 18 horas e que promete seguir pela noite dentro. Ao vinho junta-se «o melhor porco no espeto do mundo», a gastronomia local, o folclore algarvio e muita música.

Será uma ocasião para celebrar o vinho algarvio, o território e a cultura de um dos mais irreverentes produtores da região.

Com a serra de Monchique como pano de fundo, o Morgado do Quintão dá as boas-vindas a todos os curiosos e amantes do vinho, famílias e amigos, que desejam vivenciar a cultura da região e usufruir de um momento especial junto das vinhas mais antigas do Algarve.

Ao criar este evento, o Morgado do Quintão, pretende assinalar o final de mais uma vindima e festejar, de portas abertas e com muita música, as raízes da tradição vitivinícola da região, para muitos ainda desconhecida.

«Este Open House é mais um momento que reflete o nosso compromisso com a região e com a riqueza que o património vínico do Algarve encerra», afirma Filipe Caldas de Vasconcellos, proprietário.

Será um final de dia diferente na propriedade. Os visitantes poderão participar em provas vínicas e saber mais sobre a casta autóctone Negra Mole, e conhecer a fundo um dos vinhos estrela desta celebração, deliciar-se com o porco no espeto do «Feito no Zambujal», assistir à atuação do Rancho Folclórico de Estômbar e Parchal, um dos maiores embaixadores do folclore algarvio.

Junta-se à festa o músico Janeiro, que representa uma nova geração de artistas portugueses, e que irá atuar ao início da noite à volta da Oliveira Milenar, símbolo icónico do Morgado do Quintão, e onde já atuaram no passado nomes como Carminho, Bruno Pernadas e Mário Laginha.

A noite prolonga-se com várias surpresas e conversas no calor dos firepits, terminando em grande com as escolhas musicais do DJ Rykardo, um colecionador eclético, que combina no seu set jazz, funk, hip hop, soul, ritmos africanos, cubanos e brasileiros, e Sandra Baldé, também conhecida como Umafricana, que promete ritmos quentes perfeitos para aquecer a dança sob as estrelas.

Os bilhetes estão à venda no site com um custo de 40 euros por pessoa, sendo que, para residentes na zona de Lagoa o valor do bilhete é de 30 euros e podem ser adquiridos online ou diretamente no Morgado do Quintão.

«Procuramos conectar-nos às nossas origens e tradições algarvias em tudo o que fazemos no Morgado do Quintão, ao mesmo tempo que nos abrimos ao mundo e aos outros. Adoramos receber pessoas na nossa casa e, juntos, queremos marcamos o culminar de mais uma vindima no Morgado», reforça Filipe Caldas de Vasconcellos.

Programa

18h00 – Abertura / Welcome

18h30 – Prova Vínica Negra Mole *

19h00 – Corridinho Algarvio com o Rancho Folclórico do Calvário

19h30 – Prova Vínica Negra Mole *

21h00 – Concerto da Oliveira com Janeiro

22h00 – DJ sets nas vinhas

02h00 – Encerramento

* Vinho em foco – Clarete de Negra Mole 2022.

Todos os bilhetes dão acesso ao evento e incluem dois copos de vinho e um petisco. As provas vínicas, são pagas à parte no local e não estão incluídas no valor do bilhete. Mais informações podem ser solicitadas por email (info@morgadodoquintao.pt).

O Morgado do Quintão é uma propriedade vitivinícola localizada no concelho de Lagoa. Desde a sua fundação pelo Conde de Silves em 1810 que a propriedade se mantém na família, sobrevivendo resiliente ao longo de mais de dois séculos.

Sob a liderança dos irmãos Filipe e Teresa Caldas de Vasconcellos, proprietários do Morgado do Quintão desde 2017, a propriedade tem sido uma guardiã das raízes vinícolas da região.

A sua liderança tem sido marcada por um compromisso contínuo com a qualidade, mantendo vivo o espírito visionário que os precedeu. Uma das características marcantes da propriedade vinícola é o seu compromisso com a preservação da Negra Mole.

Esta casta, muitas vezes negligenciada, encontra no Algarve um lar onde pode expressar todo o seu potencial.

O Morgado do Quintão tem trabalhado para revitalizar o cultivo desta uva, valorizando-a como um tesouro enológico que remete às raízes históricas da região. Hoje, a propriedade e o projeto querem afirmar-se pelo respeito pela terra, ligação à cultura e ao pensamento e à reflexão ativa sobre o futuro.