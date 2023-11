Monte Gordo Sand Experience já tem mais de uma centena de inscritos

Já há mais de uma centena de pilotos inscritos para a Monte Gordo Sand Experience que se realiza entre os dias 17 e 19 de novembro.

O município de Vila Real de Santo António vai acolher no fim-de-semana de 17 a 19 de novembro, a Monte Gordo Sand Experience, a etapa da primeira edição da Taça do Mundo de Corridas em Areia (FIM Sand Races World Cup) que, em ano de estreia, conta com Portugal para encerrar uma temporada que contou com corridas realizadas em França e na Argentina.

Mais de uma centena de pilotos estão inscritos para uma corrida totalmente inédita em Portugal e que conta com os melhores pilotos do mundo na especialidade e diversos campeões portugueses.

Esta nova competição, disputada sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) e que conta em Portugal com a credenciada organização desportiva da equipa do Automóvel Clube de Portugal, regista a participação de pilotos de oito nacionalidades distintas estando os estrangeiros em maioria: 76 em moto (33 portugueses) e 27 em quad (nove portugueses).

O areal da praia de Monte Gordo foi o cenário escolhido para esta derradeira jornada que conta com um circuito único que se desenvolve ao longo de cinco quilómetros para a corrida de uma hora e meia para motos e de uma hora para quads.

Entre os cotados pilotos estrangeiros destaque, nas motos, para o líder e vencedor das duas corridas disputadas em França e Argentina, o britânico Todd Kellet, que aos comandos de uma Yamaha terá como adversário na luta pelo título o belga Yentel Martens em Honda. Do Top 5 da Taça do Mundo regista-se a presença do também belga e igualmente em Honda Daymond Martens e do francês Camille Chapeliere em KTM.

Entre os quad, onde a luta pelo título promete ser mais renhida já que a diferença entre os dois primeiros é mais curta, os cabeças de cartaz são os franceses Michel Trannin e Pablo Violet, o primeiro em Honda e o segundo em Yamaha, que se apresentam separados por cinco escassos pontos. De salientar que no Top 10 desta disciplina encontramos dois pilotos portugueses radicados em França: Nuno Gonçalves, e Paulo Fernandes, respetivamente 8º e 10º da classificação.

A participação lusa suscita enorme curiosidade já que nenhum dos mais destacados pilotos nacionais participou anteriormente em provas desta natureza.

Vindos do motocross vão estar em Monte Gordo, Paulo Alberto, que compete no Brasil desde 2013 e acumula títulos nacionais nos dois países – Brasil e Portugal, Luís Outeiro que foi recentemente o representante luso na classe MXGP no Motocross das Nações e André Sérgio, vice-campeão nacional de Motocross MX1 e que recentemente foi 2º classificado na Baja Portalegre 500.

Vindos do Todo-o-Terreno estarão os campeões nacionais absoluto de moto e quad, António Maio e Luis Fernandes, ambos em Yamaha e o campeão Júnior Moto João Duarte em Honda.

A Monte Gordo Sand Experience conta ainda com a participação feminina da francesa Mathilde Denis, em Honda, e da belga Amandine Verstappen, em Yamaha, nas motos e da francesa Nathanaelle Abgrall, em Yamaha, nos Quad.

A Monte Gordo Sand Experiencie começa no dia 17 de novembro, com o reconhecimento do circuito a pé na Praia de Monte Gordo e as verificações administrativas e técnicas no centro desportivo de Vila Real de Santo António.

Desportivamente a prova arranca no sábado, dia 18, pelas 11h00 com a corrida moto: 1h30 para as classes M, MD e MJ2 e corrida de 30/45 minutos para classes MJ1, CL1 e CL2. Pelas 13h30 arranca a competição de 1h00 destinada aos quad: classes Q e QD e QJ.

Domingo, pelas 12h00 tem lugar a corrida moto, com a mesma duração para as diferentes classes e pelas 14h30 a competição quad. A entrega de prémios está agendada para as 16h30.

Para mais informações sobre a Monte Gordo Sand Experience poderá consultar o site da prova (aqui).