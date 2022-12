Monte Gordo entra em 2023 com festa Revenge of the 90´s

Monte Gordo, assim como todas as freguesias de Vila Real de Santo António (VRSA), vão poder contar com música e fogo de artifício para celebrar a passagem de ano.

Monte Gordo celebra a chegada do novo ano com um programa para toda a família, onde não irá faltar música e fogo de artifício.

Com entrada livre, a programação de passagem de ano em Monte Gordo começa logo na sexta-feira, dia 30 de dezembro, na Avenida Marginal, com o concerto da banda «La Plante Mutante» e o projeto «Alpha Heroes».

No dia seguinte, sábado, 31 de dezembro, a partir das 22h00, a noite de São Silvestre começa com os sons de baile do «Duo Reflexo».

Uma hora depois, e pela madrugada fora, a animação fica a cargo da festa Revenge of the 90´s, que promete passagem pelos momentos mais icónicos desta geração, apelando às memórias, sentidos e cores.

Nesta edição, estão já confirmadas as presenças do Batatinha e Companhia e do cantor Melão.

Além de Monte Gordo, a última noite de 2022 será também celebrada em Vila Real de Santo António, na Praça Marquês de Pombal, entre as 22h00 e as 03h00 com «Cookie Monsters» e DJ Jonny V.

Às doze badaladas, os céus da cidade irão brilhar com fogo de artifício, lançado a partir do edifício da Câmara Municipal.

Este ano, também Vila Nova de Cacela dá as boas vindas a 2023 em festa, no Largo Manuel Cabanas. As celebrações estão marcadas para o dia 1 de janeiro, com o tradicional Cantar das Janeiras, a partir das 15h00.

A tarde prossegue com «Déjà vu Band» e um lançamento de fogo de artifício, às 19h00.

Segundo a autarquia de VRSA, durante a passagem de ano é expectável que a ocupação hoteleira atinja valores próximos dos 100 por cento, «confirmando a popularidade deste que é um dos eventos âncora do concelho».