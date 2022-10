Monte Gordo acolheu chegada do Portugal de Lés-a-Lés Off Road

A praia de Monte Gordo recebeu ontem a chegada da 7ª edição do Portugal de Lés-a-Lés Off Road 2022.

A iniciativa começou no dia 1 de outubro, em Mirandela, passou por Tábua e Arronches, e terminou no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA), numa aventura desenhada entre o extremo norte e o sul do país, em fora de estrada.

O evento reuniu perto de 400 motociclistas que foram recebidos pelo vice-presidente da Câmara Municipal de VRSA, Ricardo Cipriano. Junto da meta, situada na marginal de Monte Gordo, o autarca deu as boas-vindas a todos os participantes e agradeceu à organização o facto de ter escolhido Monte Gordo para encerrar o roteiro de viagem.

O Portugal de Lés-a-Lés Off Road é um acontecimento anual mototurístico que, desde 2015, concilia a resistência física e a aventura à vertente turística, com o objetivo de cruzar Portugal de extremo a extremo por caminhos de terra, contemplando paisagens e lugares de enorme esplendor.

Com a chancela da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), esta foi a sétima vez que os amantes das aventuras fora de estrada puderam levar as suas motos por «maus caminhos» numa jornada de quatro intensos dias e cujo objetivo foi percorrer o país de ponta a ponta, em pisos todo o terreno, em três etapas de cerca de 300 quilómetros.

Lado a lado com a aventura do 7.º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, a solidariedade dos motociclistas levou centenas de árvores autóctones às escolas básicas de Mirandela, Tábua, Arronches e Vila Real de Santo António.

Trata-se da 4.ª edição da Campanha de Sensibilização Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés, que visa a sensibilização para uma reflorestação cuidada da floresta nacional, com recurso a árvores de espécies autóctones.

No concelho de VRSA, foram contempladas com a plantação de árvores os seguintes estabelecimentos de ensino: Escola de Santo António (50 ciprestes), Escola de Monte Gordo (6 pinheiros mansos) e Escola Manuel Cabanas (3 pinheiros mansos). A iniciativa contou com a presença do vice-presidente da CM VRSA, Ricardo Cipriano, e da vereadora com o pelouro da educação, Conceição Pires.