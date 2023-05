«Monólogos do Pénis estreia digressão em Vila Real de Santo António

A peça «Monólogos do Pénis» com Ricardo Carriço e Ricardo Castro vai estrear a digressão de verão no Centro Cultural António Aleixo.

Vila Real de Santo António prepara-se para ser palco da primeira atuação da digressão de verão da peça «Monólogos do Pénis», no dia 3 de junho, no Centro Cultural António Aleixo, às 21h30.

Os atores portugueses Ricardo Carriço e Ricardo Castro juntam-se pela primeira vez em palco para encarnar dois amigos quarentões, um vendedor de automóveis e um sofisticado escritor e jornalista.

«Monólogos do Pénis» é uma comédia satírica sobre o universo masculino que revela aquilo que os homens falam sobre as mulheres, mas não só.

Entre desabafos, segredos e dúvidas do sexo masculino, serão discutidas questões como o sexo, as vantagens e desvantagens do casamento e do divórcio, conquistas, fetiches e muito mais.

Com texto original do autor brasileiro Carlos Eduardo Novaes, adaptação portuguesa de Luís Filipe Borges e encenação de Paulo Cintrão, esta comédia esteve em cena, no Brasil, durante mais de uma década, somando mais de 1,5 milhões de espectadores.

Os bilhetes para o espetáculo têm o valor de 15 euros e podem ser adquiridos na plataforma BOL ou bilheteira do Centro Cultural António Aleixo.

Para informações e reservas basta enviar um e-mail (geral@monologosdopenis.com) ou contactar via telefone (281 510 045).