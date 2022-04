Monchique prepara uma caminhada pelo Cerro do Castelo de Alferce

Participação é gratuita mas requer inscrição.

O município de Monchique aderiu às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) que se celebra a 18 de abril, com o tema deste ano a ser «Património e Clima», e para assinalar a efeméride está a organizar uma caminhada pela envolvência do Cerro do Castelo de Alferce no dia 23 de abril, sábado, que inclui, no final, uma visita guiada aos vestígios arqueológicos que subsistem no topo do cerro.

Sob o mote «Caminhando pelo Cerro do Castelo de Alferce», a atividade consiste num percurso pedestre circular com uma extensão de aproximadamente nove quilómetros, com início e fim no parque de estacionamento do sítio arqueológico. O ponto de encontro será nesse mesmo local, devidamente assinalado com sinalética rodoviária junto à estrada municipal 1073, às 8h45 (coordenadas geográficas do local: 37°19’10.87″N ; 8°29’38.72″W).

O itinerário desenvolve-se em torno dessa elevação, nomeadamente nas proximidades do barranco da Lapa (onde se localiza a mítica gruta de Alferce), da ribeira de Monchique e do barranco do Demo.

Além de proporcionar a observação do Cerro do Castelo de Alferce a partir de diferentes perspetivas, o percurso também atravessará o topo do sítio arqueológico – área que encerra vestígios arqueológicos de distintos momentos civilizacionais.

Segundo a Câmara Municipal de Monchique, «o grau de dificuldade deste percurso pode ser considerado elevado, na medida em que existem algumas subidas mais exigentes que podem apresentar dificuldades aos caminhantes menos preparados».

Os participantes devem estar munidos de calçado, roupa e acessórios adequados. A atividade é gratuita mas está sujeita a inscrição prévia, que deve ser feita até ao dia 21 de abril por e-mail, referindo o nome completo, a data de nascimento e o número de contribuinte.