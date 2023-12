Monchique investe em nova Escavadora Giratória de Rastos

Já está no Estaleiro Municipal a nova escavadora hidráulica de rastos de borracha adquirida pelo município de Monchique.

Já está no Estaleiro Municipal a nova escavadora hidráulica de rastos de borracha equipada com destroçador florestal, recentemente adquirida pelo município de Monchique, no âmbito do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem de Monchique e Silves (financiamento a 100 por cento do Fundo Ambiental), com o objetivo de dotar as equipas municipais de ainda melhores condições para a sua intervenção nas demais empreitadas permanentemente em curso pelo concelho.

Com um investimento de cerca de 136 mil euros, trata-se de mais um veículo, neste caso de maquinaria pesada, adquirido pelo município monchiquense.

A aquisição deste tipo de equipamentos materializa a política deste executivo na renovação do parque de viaturas do município de Monchique, em prol de um serviço à altura das responsabilidades, com redução dos custos de manutenção.