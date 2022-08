Monchique estimula parentalidade positiva com caminhada à luz da lua

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Monchique, com o apoio do município, vai realizar uma caminhada à luz da lua cheia na noite de 10 de setembro.

O ponto de encontro para arranque da iniciativa será no Miradouro do Largo de São Sebastião, entre as 19h30 e as 20h00.

Durante o circuito, serão dadas algumas dicas sobre práticas de parentalidade positiva, diligenciando a aquisição de competências sociais para uma interação com as crianças assente em boas práticas que lhes ajudem a ter um crescimento equilibrado e harmonioso.

Além de várias atividades e jogos, a organização também garante a oferta do equipamento e de um lanche.

Os responsáveis por esta iniciativa deixam o repto: «se está habituado a percorrer as ruas de Monchique durante o dia, venha conhecer o encanto que esta vila oferece quando a luz da lua cheia ilumina os telhados, ruas e travessas».

Os participantes devem estar munidos de «bons sapatos e lanterna».