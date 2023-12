Monchique aprova orçamento de 24 milhões de euros para 2024

Monchique aprovou em reunião de Câmara o orçamento para 2024, num total de 24 milhões, com o objetivo de aumentar o investimento em obras.

O orçamento para 2024, as grandes opções do plano e o mapa de pessoal do município de Monchique, aprovados em reunião de Câmara no passado dia 6 de dezembro, com quatro votos a favor e uma abstenção, foram agora submetidos à Assembleia Municipal, com 12 votos a favor e cinco abstenções.

«Com o compromisso de aumentar o investimento em obras e em diversos projetos, assinalados em diversas áreas da sociedade, bem como manter o compromisso assumido com os cidadãos, este orçamento espelha essas premissas e os objetivos que o executivo municipal quer concretizar para o próximo ano económico», de acordo com a Câmara Municipal de Monchique.

Com um orçamento de 24 milhões de euros, que reflete esses princípios, são vários os projetos que irão ser concluídos e/ou iniciados durante o próximo ano e que dão continuidade ao orçamento de 2023.

Entre eles encontram-se o novo Centro de Meios Aéreos e da Proteção Civil (obra em conclusão); a reabilitação da Escola EB 2,3 Manuel do Nascimento; a implementação da eficiência energética nas piscinas e em outros edifícios municipais; a reabilitação do Parque da Vila (centro de BTT, anfiteatro natural, dois parques Infantis, campo de padel, skate park, street workout, bar de apoio às piscinas e novo mobiliário urbano); a recuperação da rede viária (estradas e caminhos municipais); a recuperação do Parque de Estacionamento de S. Sebastião e habitação em Monchique e Marmelete.

Estes documentos refletem, assim, a continuidade dos objetivos políticos, constituindo instrumentos de trabalho enquadrados nas reais necessidades da população de Monchique resultando no novo paradigma de gestão autárquica.