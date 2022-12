Monchique aprova Orçamento de 23 milhões de euros para 2023

Monchique aprovou o orçamento para 2023 e perspetiva projetos no âmbito do ambiente, do desporto, da habitação social e da eficiência energética.

O município de Monchique acaba de aprovar, em Assembleia Municipal de dia 29 de novembro, o orçamento para 2023, as grandes opções do plano e o mapa de pessoal, com 12 votos a favor e seis abstenções.

Com o objetivo de aumentar o investimento em obras e em vários projetos assinalados de diversas áreas da sociedade, e o de «manter o compromisso assumido com os cidadão, este orçamento de 23 milhões de euros espelha essas premissas que o executivo municipal quer concretizar para o próximo ano», afirma a autarquia de Monchique.

São vários os projetos que vão iniciar e outros a «ficarem concluídos durante o próximo ano», e que dão continuidade ao orçamento de 2022, garante o executivo.

Destacam-se: o Centro de Meios Aéreos; a reabilitação da Escola EB 2,3 Manuel do Nascimento; a estratégia local de habitação; a auditoria externa; a revisão do PDM; a implementação da eficiência energética e do Balcão Digital e WIFI4EU; o Parque Eco-biológico de Monchique; reabilitação do Parque da Vila (centro de BTT, anfiteatro natural, Parque Infantil, Campo de Padel, Bar de apoio às piscinas e street workout) e a recuperação do Parque de Estacionamento de S. Sebastião.

Já de forma a perspetivar poupança de verbas e recursos, foi principiado o plano de renovação da frota municipal, com a aquisição de novas viaturas e equipamentos e iniciada a reparação da rede viária.

Na vertente da digitalização, eficiência energética e ambiente esperam-se progressos e alterações significativas de forma a dotar o concelho e não esquecer o desafio das alterações climáticas.

Segundo a autarquia, «estes documentos refletem, assim, a continuidade dos objetivos políticos, constituindo instrumentos de trabalho enquadrados nas reais necessidades da população de Monchique resultando no novo paradigma de gestão autárquica».