Monchique apresenta Área integrada de Gestão da Paisagem

Monchique divulga projeto da Área integrada de Gestão da Paisagem – Área Piloto de Monchique (AIGP-APM) na sexta-feira, dia 3 de fevereiro.

A primeira reunião de divulgação da Área Piloto de Monchique Área integrada de Gestão da Paisagem – Área Piloto de Monchique (AIGP-APM), está marcada para sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 18h00, no Auditório da Escola Manuel do Nascimento.

Esta AIGP abrange o núcleo urbano da vila de Monchique, a área das Caldas de Monchique, e estão ainda incluídas algumas povoações, como a povoação de Alcaria do Peso, Peso, Cabeça de Águia, Mata Porcas, Pomar Velho, Vale, Ceiceira, Meia Viana, Ginjeira e Barranco do Banho, ocupando uma mancha contínua de cerca de 1217,95 hectares. Visa uma abordagem territorial integrada para dar resposta à necessidade de ordenamento e gestão da paisagem e de aumento de área florestal gerida a uma escala que promova a resiliência aos incêndios, a valorização do capital natural e a promoção da economia rural.

A AIGP Área Piloto de Monchique decorre do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem de Monchique e Silves (PRGP SMS), de acordo com o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2020 de 24 de junho, tendo previsto um financiamento total de 6,4 milhões de euros para os anos 2020 a 2039, resultantes do PDR2020 e do Fundo Ambiental, numa perspetiva multifundos.

Nesta área serão criadas as condições necessárias para o desenvolvimento de Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP) a executar num modelo de gestão agrupada da responsabilidade de uma entidade gestora e suportada por um programa multifundos de longo prazo que disponibiliza apoios ao investimento inicial, às ações de manutenção e gestão ao longo do tempo e à remuneração dos serviços dos ecossistemas.

Desta forma, todos os interessados com terrenos integrados na AIGP, bem como outros grupos organizados e instituições com interesse no desenvolvimento rural, agrícola e florestal da área de intervenção, estão convidados a participar na sessão onde serão apresentadas mais informações sobre este programa, bem como se irá iniciar o processo tendente à constituição da futura entidade gestora.

Temas a apresentar:

Principais características geográficas da área de intervenção e as vulnerabilidades aos incêndios rurais;

As opções para a criação da Entidade Gestora da AIGP– APM e as vantagens do agrupamento dos proprietários rurais;

Os objetivos da transformação da paisagem florestal e apoios financeiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aos proprietários rurais.

Para qualquer esclarecimento adicional, os interessados podem contactar a autarquia por telefone (282 910 210 / 261 /284) ou email (gtf.monchique@cm-monchique.pt).