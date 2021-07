Ricardo Serrão Santos vai mergulhar na aquicultura offshore de amêijoa boa da empresa Oceano Azul, esta sexta-feira.

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, vai visitar uma unidade de aquacultura especializada em bivalves, no âmbito do Roteiro da Economia e Empreendedorismo Azul, que inclui uma sessão de mergulho num viveiro ao largo da costa de Alvor, no Algarve.

O programa tem início às 15 horas de sexta-feira, dia 23 de julho, com partida na Marina de Lagos.

A Diretora-Geral de Política do Mar, Helena Vieira, acompanhará o ministro do Mar no mergulho para conhecer o viveiro, de 100 hectares, em mar aberto, onde se cultivam amêijoas boa e mancha, único no mundo.

Trata-se de um projeto da empresa Oceano Fresco, apoiado financeiramente pelo Fundo Azul e as EEA Grants, no qual o cultivo é feito com recurso a metodologias científicas para a seleção e reprodução das espécies de amêijoa nativas europeia, ameaçadas por espécies invasoras de baixo valor nutritivo.

A pesca comercial está interdita no viveiro, o que criou um efeito de santuário para a preservação da biodiversidade marinha.

A Oceano Fresco concluiu a instalação do primeiro viveiro de amêijoas em mar aberto do mundo. Investimento na infraestrutura do Alvor ronda os 3,1 milhões de euros. Empresa da Nazaré quer ser líder mundial pela sustentabilidade do recurso.